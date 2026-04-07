Ποινή φυλάκισης σε 31χρονο για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης

 07.04.2026 - 14:54
Ποινή φυλάκισης 4 χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, σε 31χρονο με κυπριακή υπηκοότητα από το Ιράκ, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο μαχαίρωσε συνάδελφό του, ο οποίος είναι φρουρός ασφαλείας στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών στην Κοφίνου. Ο 31χρονος κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής σε κατηγορίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και απειλής.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο 31χρονος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του επειδή αυτός του έκανε παρατήρηση για εργασιακά θέματα.

Το συμβάν σημειώθηκε στις στις 14 Αυγούστου 2025. Ο δράστης είχε μαχαιρώσει το θύμα, που κατάγεται από τη Βουλγαρία, με σουγιά προκαλώντας του τραύμα στην αριστερή μεριά της κοιλιάς του και εκδορές στο χέρι και τα κάτω άκρα. 

Το θύμα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου του έγινε συρραφή του τραύματός του και κρατήθηκε για νοσηλεία για 24 ώρες.

Ο 31χρονος μετέβη στη συνέχεια στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, είπε πως αυτός μαχαίρωσε τον φρουρό του Κέντρου Φιλοξενίας και συνελήφθη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠτΔ: Έτοιμο πλάνο για τις Βρετανικές Βάσεις - Η επόμενη κίνηση της Κύπρου

Θα κινηθούμε στη βάση ενός συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, δήλωσε τη Μ.Τρίτη από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε σχέση με το θέμα των Βρετανικών Βάσεων. 

ΠτΔ: Έτοιμο πλάνο για τις Βρετανικές Βάσεις - Η επόμενη κίνηση της Κύπρου

  •  07.04.2026 - 11:42
Παπαδάκης για καταγγελίες Δρουσιώτη: Στο ΤΑΕ το πόρισμα - «Να βρεθεί η fabrika των πλαστών μηνυμάτων»

  •  07.04.2026 - 13:34
Στο ΤΑΕ Αρχηγείου ο Δρουσιώτης για την παράδοση «κόκκινου φακέλου» με στοιχεία

  •  07.04.2026 - 14:42
ΔΗΣΥ: Στο τραπέζι το σχέδιο νίκης-Συνέρχεται το απόγευμα το πολιτικό γραφείο - Παρόντες και οι υποψήφιοι του κόμματος

  •  07.04.2026 - 12:23
Καταγγελία ασθενή με κύστη στο κεφάλι για ΓεΣΥ: «Να πεθάνεις και μετά να σου βάλουν ραντεβού» - Φωτογραφία

  •  07.04.2026 - 14:37
Σε έξαρση οι απάτες: Παριστάνουν τους εκπροσώπους πλατφόρμας συναλλαγών και ζητούν στοιχεία - Πώς δρουν

  •  07.04.2026 - 14:05
Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: Ακριβότερο 4% το φετινό πασχαλινό τραπέζι

  •  07.04.2026 - 16:03
LIVE/ Τραμπ για Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν

  •  07.04.2026 - 06:13

