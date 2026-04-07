Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο ΤΑΕ Αρχηγείου ο Δρουσιώτης για την παράδοση «κόκκινου φακέλου» με στοιχεία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο ΤΑΕ Αρχηγείου ο Δρουσιώτης για την παράδοση «κόκκινου φακέλου» με στοιχεία

 07.04.2026 - 14:42
Στο ΤΑΕ Αρχηγείου ο Δρουσιώτης για την παράδοση «κόκκινου φακέλου» με στοιχεία

Στο ΤΑΕ Αρχηγείου προσήλθε λίγο μετά τις 14:15 την Τρίτη ο δημοσιογράφος και υποψήφιος Bουλευτής, Μακάριος Δρουσιώτης, για να καταθέσει τον φάκελο με στοιχεία που σχετίζονται με τις καταγγελίες στις οποίες προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχω ένα κόκκινο φάκελο», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο ΤΑΕ, «που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία».

Νωρίτερα, είχε ανακοινώσει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ότι ο φάκελος περιλαμβάνει «τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων», τα οποία - όπως υποστηρίζει - καταγράφουν αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης στην οποία αναφέρεται.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κατάθεση της «Σάντη» τον διαψεύδει, απάντησε «θα τα πούμε», ενώ ερωτηθείς γιατί να δώσει η «Σάντη» τέτοια κατάθεση, απάντησε ότι δεν είναι δική του δουλειά. Εξάλλου, σε ερώτηση αν μίλησε μαζί της, είπε ότι δεν έχουν καμία επαφή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καταγγελία ασθενή με κύστη στο κεφάλι για ΓεΣΥ: «Να πεθάνεις και μετά να σου βάλουν ραντεβού» - Φωτογραφία

 07.04.2026 - 14:37
Επόμενο άρθρο

Ποινή φυλάκισης σε 31χρονο για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης

 07.04.2026 - 14:54
ΠτΔ: Έτοιμο πλάνο για τις Βρετανικές Βάσεις - Η επόμενη κίνηση της Κύπρου

ΠτΔ: Έτοιμο πλάνο για τις Βρετανικές Βάσεις - Η επόμενη κίνηση της Κύπρου

Θα κινηθούμε στη βάση ενός συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, δήλωσε τη Μ.Τρίτη από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε σχέση με το θέμα των Βρετανικών Βάσεων. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Έτοιμο πλάνο για τις Βρετανικές Βάσεις - Η επόμενη κίνηση της Κύπρου

ΠτΔ: Έτοιμο πλάνο για τις Βρετανικές Βάσεις - Η επόμενη κίνηση της Κύπρου

  •  07.04.2026 - 11:42
Παπαδάκης για καταγγελίες Δρουσιώτη: Στο ΤΑΕ το πόρισμα - «Να βρεθεί η fabrika των πλαστών μηνυμάτων»

Παπαδάκης για καταγγελίες Δρουσιώτη: Στο ΤΑΕ το πόρισμα - «Να βρεθεί η fabrika των πλαστών μηνυμάτων»

  •  07.04.2026 - 13:34
Στο ΤΑΕ Αρχηγείου ο Δρουσιώτης για την παράδοση «κόκκινου φακέλου» με στοιχεία

Στο ΤΑΕ Αρχηγείου ο Δρουσιώτης για την παράδοση «κόκκινου φακέλου» με στοιχεία

  •  07.04.2026 - 14:42
ΔΗΣΥ: Στο τραπέζι το σχέδιο νίκης-Συνέρχεται το απόγευμα το πολιτικό γραφείο - Παρόντες και οι υποψήφιοι του κόμματος

ΔΗΣΥ: Στο τραπέζι το σχέδιο νίκης-Συνέρχεται το απόγευμα το πολιτικό γραφείο - Παρόντες και οι υποψήφιοι του κόμματος

  •  07.04.2026 - 12:23
Καταγγελία ασθενή με κύστη στο κεφάλι για ΓεΣΥ: «Να πεθάνεις και μετά να σου βάλουν ραντεβού» - Φωτογραφία

Καταγγελία ασθενή με κύστη στο κεφάλι για ΓεΣΥ: «Να πεθάνεις και μετά να σου βάλουν ραντεβού» - Φωτογραφία

  •  07.04.2026 - 14:37
Σε έξαρση οι απάτες: Παριστάνουν τους εκπροσώπους πλατφόρμας συναλλαγών και ζητούν στοιχεία - Πώς δρουν

Σε έξαρση οι απάτες: Παριστάνουν τους εκπροσώπους πλατφόρμας συναλλαγών και ζητούν στοιχεία - Πώς δρουν

  •  07.04.2026 - 14:05
Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: Ακριβότερο 4% το φετινό πασχαλινό τραπέζι

Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: Ακριβότερο 4% το φετινό πασχαλινό τραπέζι

  •  07.04.2026 - 16:03
LIVE/ Τραμπ για Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν

LIVE/ Τραμπ για Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν

  •  07.04.2026 - 06:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα