ΑρχικήΚοινωνίαΚαταγγελία ασθενή με κύστη στο κεφάλι για ΓεΣΥ: «Να πεθάνεις και μετά να σου βάλουν ραντεβού» - Φωτογραφία
Καταγγελία ασθενή με κύστη στο κεφάλι για ΓεΣΥ: «Να πεθάνεις και μετά να σου βάλουν ραντεβού» - Φωτογραφία

Αντιδράσεις προκαλεί ανάρτηση πολίτη στη σελίδα «Πού πήγαμε», ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς του, καταγγέλλει σοβαρές καθυστερήσεις και αδυναμία εξυπηρέτησης στο ΓεΣΥ.

Όπως αναφέρει, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έχει διαγνωστεί με κύστη στο κεφάλι και αυτοάνοσο νόσημα, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει ραντεβού, του δόθηκε ημερομηνία μετά από ενάμιση μήνα. Την ίδια ώρα, όπως υποστηρίζει, δεν κατέστη δυνατό να έχει ούτε ολιγόλεπτη επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό του, ενώ, όπως αναφέρει,  έλαβε την απάντηση «αν δεν σε βολεύει, πήγαινε αλλού».

Ο πολίτης εκφράζει έντονη απογοήτευση για τη λειτουργία του συστήματος, διερωτώμενος αν «ο ασθενής είναι απλώς ένας αριθμός», ενώ σημειώνει ότι ακόμη και μετά από επικοινωνία με την υπηρεσία παραπόνων ενημερώθηκε πως δεν υπάρχει υποχρέωση άμεσης εξυπηρέτησης.

Δείτε την ανάρτηση:

Θα κινηθούμε στη βάση ενός συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, δήλωσε τη Μ.Τρίτη από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε σχέση με το θέμα των Βρετανικών Βάσεων. 

