Αίγυπτος και ENI ανακοίνωσαν σημαντική ανακάλυψη φυσικό αέριο στην Αν. Μεσόγειο

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑίγυπτος και ENI ανακοίνωσαν σημαντική ανακάλυψη φυσικό αέριο στην Αν. Μεσόγειο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 07.04.2026 - 15:07
«Σημαντική» ανακάλυψη φυσικού αερίου στα ανοιχτά των μεσογειακών ακτών της Αιγύπτου, ανακοίνωσαν την  Τρίτη η Αίγυπτος και ο ιταλικός ενεργειακός κολοσσός ENI, καθώς η βορειοαφρικανική χώρα προσπαθεί να διασφαλίσει τις ενεργειακές της ανάγκες λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

«Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν περίπου 2 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου» στο κοίτασμα Temsah της ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει η ιταλική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Το Υπουργείο πετρελαίου της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι η ανακάλυψη περιλαμβάνει «130 εκατομμύρια βαρέλια συμπυκνωμάτων πετρελαίου» και αποτελεί μέρος μιας σειράς κρατικών πολιτικών για την «υποστήριξη μιας αυξανόμενης παραγωγής και τη μείωση του κόστους εισαγωγών».

Οι προμήθειες φυσικού αερίου της Αιγύπτου από το Κατάρ και το Ισραήλ έχουν διαταραχθεί σημαντικά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας το Κάιρο να θεσπίσει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως απαγόρευση κυκλοφορίας στις εταιρείες, αύξηση των τιμών των καυσίμων και επιβράδυνση των κυβερνητικών έργων.

Ο Πρωθυπουργός Mostafa Madbouly δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο πόλεμος σχεδόν τριπλασίασε τον λογαριασμό για εισαγωγή φυσικού αερίου, από 560 εκατομμύρια δολάρια, σε 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα.

Το Υπουργείο Πετρελαίου αναφέρει ότι το πηγάδι Denise W προετοιμάζεται τώρα για δοκιμές, μετά τις οποίες θα γίνουν περισσότερες γεωτρήσεις και θα κατασκευαστεί μια υπεράκτια πλατφόρμα παραγωγής, προτού τεθεί σε λειτουργία.

Το 2015, η ανακάλυψη του κοιτάσματος Ζορ στα ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου, του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου της Μεσογείου που εκτιμάται ότι περιέχει 30 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, αύξησε τις ελπίδες ότι η Αίγυπτος θα γινόταν αυτάρκης και σημαντικός εξαγωγέας φυσικού αερίου.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η Αίγυπτος προσπαθεί να καταστεί κόμβος επεξεργασίας και εξαγωγής, χρησιμοποιώντας αιγυπτιακούς τερματικούς σταθμούς υγροποίησης για τη δρομολόγηση υπεράκτιου φυσικού αερίου από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποινή φυλάκισης σε 31χρονο για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης

 07.04.2026 - 14:54
Επόμενο άρθρο

Στάθης Μαντζώρος: Ποια είναι η κατάστασή του σήμερα, 10 μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

 07.04.2026 - 15:12
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα