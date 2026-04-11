Διευθετήσεις και μέτρα ασφαλείας για τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 11.04.2026 - 13:44
Η Αστυνομία, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το κοινό, καλεί τον φίλαθλο κόσμο, που θα παρευρεθεί την Τρίτη 14.04.2026 και ώρα 19:00, στο στάδιο ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ στη Λάρνακα, για να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης της Cyprus League by Stoiximan, να εκδηλώνεται πάντοτε με αθλητοπρέπεια, σεβασμό προς το άθλημα, την ίδια του την ομάδα και τους αντιπάλους.

Στους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας της ΑΕΚ, θα παραχωρηθούν η δυτική, η νότια και η ανατολική κερκίδα και στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, η βόρεια κερκίδα. Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 17:30.

Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο ώστε να αποφύγουν πιθανή ταλαιπωρία και να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τον αγώνα. Τονίζεται ότι, θα υπάρξει προπώληση εισιτηρίων μόνο για τους οπαδούς της AEK και τα ταμεία θα ανοίξουν στο στάδιο από η ώρα 17:30.

Τονίζεται σε όλους ότι:

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, ναυτικών φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα.

Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου ή οπουδήποτε αλλού.
Απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλων εντός του σταδίου, έχοντας στην κατοχή τους οινοπνευματώδη ποτά, κουκούλες, σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετών.

Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

 

ΑΕΚ

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ κατά την άφιξη τους στο στάδιο προτρέπονται να αποφύγουν τον κυκλικό κόμβο του KLEIMA και αντί αυτού να προσέρχονται στο στάδιο από την πλευρά του νέου κυκλικού κόμβου Βεργίνας. Από εκεί να κατευθύνονται προς τον κυκλικό κόμβο του MALL, όπου θα στρίβουν αριστερά μετά το κλειστό στάδιο ΚΙΤΙΟΝ και να χρησιμοποιούν τους χώρους στάθμευσης νοτιοανατολικά του σταδίου ΓΣΖ και νοτιοδυτικά του σταδίου ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ.

Κατά την αποχώρηση τους προτρέπονται να αποφύγουν τον δρόμο από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας μέχρι τον κυκλικό κόμβο KLEIMA ο οποίος θα είναι κλειστός και να χρησιμοποιήσουν τους δρόμους από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας προς το Νοσοκομείο και K-CINEPLEX.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ κατά την άφιξη τους στο στάδιο προερχόμενοι από τη Λευκωσία στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, να ακολουθήσουν ευθεία πορεία μέχρι τον κυκλικό κόμβο KLEIMA. Στον κυκλικό κόμβο KLEIMA να ακολουθήσουν την 3η έξοδο και να κατευθύνονται δεξιά προς το στάδιο ΓΣΖ. Ακολούθως στον κυκλικό κόμβο του MALL να κατευθύνονται δεξιά προς τη βόρεια πλευρά των σταδίων ΓΣΖ και ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ όπου και θα σταθμεύουν εκεί σύμφωνα με το σχεδιαγράφημα. Για την αποχώρηση τους να χρησιμοποιήσουν το ίδιο δρομολόγιο.

Τονίζεται ότι, η λεωφ. Γ. Χριστοδουλίδη από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας μέχρι τον κυκλικό κόμβο MALL, θα είναι κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 20:45 μέχρι την πλήρη αποχώρηση όλων των φιλάθλων από το στάδιο.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Λάρνακας μπορεί να τηλεφωνεί στους αριθμούς 112 ή 24-804040.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα βρίσκεται στη γύρω περιοχή του σταδίου για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρηση του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπούκαρε σε φαρμακείο και έβγαλε μαχαίρι - Έκανε φύλλο και φτερό την ταμειακή και έφυγε πεζός - Χειροπέδες σε 37χρονο
Υπόθεση «Σάντυ»: «Σκοπός η εξασφάλιση τεκμηρίων» - Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την έφοδο στην οικία και το γραφείο του Κληρίδη
Δείτε live την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα
Δρουσιώτης: Επανήλθε με νέα ανάρτηση - «Θέλουν να καταστρέψουν τεκμήρια από την εργοδότηση της Σάντη στο Προεδρικό»
Ρωτήσαμε το chatgpt πόσα λεφτά δίνουμε σε λαμπάδες, δώρα, φαγητά και...παιδιά - Hidden έξοδα το Πάσχα - Μείναμε με το στόμα ανοιχτό
Ταξίδια: Τρέξε να προλάβεις - Φθηνά εισιτήρια για Ιούνιο - Πτήσεις της Ryanair από 30€ με επιστροφή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί αφήνουμε μηνύματα στο «διαβάστηκε»: Η ψυχολογία πίσω από το «δεν απαντάω τώρα»

 11.04.2026 - 13:40
Επόμενο άρθρο

Με τις δέουσες τιμές θα υποδεχθεί η Κύπρος το Άγιο Φώς - Τι ώρα αναμένεται να φθάσει στο νησί

 11.04.2026 - 13:50
Μπροστά με… ανάσα! Ντέρμπι κορυφής και μεγάλες ανατροπές στη νέα δημοσκόπηση του «Φ»

Μπροστά με… ανάσα! Ντέρμπι κορυφής και μεγάλες ανατροπές στη νέα δημοσκόπηση του «Φ»

Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η πολιτική εικόνα στην Κύπρο ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου 2026, σύμφωνα με τη δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση του «Φ» που διενεργήθηκε από την εταιρεία EXPLORER.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπροστά με… ανάσα! Ντέρμπι κορυφής και μεγάλες ανατροπές στη νέα δημοσκόπηση του «Φ»

Μπροστά με… ανάσα! Ντέρμπι κορυφής και μεγάλες ανατροπές στη νέα δημοσκόπηση του «Φ»

  •  11.04.2026 - 11:32
ΒΙΝΤΕΟ: Αποκαλύψεων συνέχεια από Δρουσιώτη- Έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικά με τη «Σάντυ»

ΒΙΝΤΕΟ: Αποκαλύψεων συνέχεια από Δρουσιώτη- Έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικά με τη «Σάντυ»

  •  11.04.2026 - 13:57
ΕΚΤΑΚΤΟ: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια - Έρευνες για εγκλωβισμένα πρόσωπα

ΕΚΤΑΚΤΟ: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια - Έρευνες για εγκλωβισμένα πρόσωπα

  •  11.04.2026 - 14:14
Έφοδος στην οικία και στο γραφείο του Νίκου Κληρίδη - Κατάσχεσαν το κινητό του οι Αρχές

Έφοδος στην οικία και στο γραφείο του Νίκου Κληρίδη - Κατάσχεσαν το κινητό του οι Αρχές

  •  11.04.2026 - 11:53
Ανάσταση στο καθήκον: Οι «αφανείς ήρωες» που θυσιάζουν το δικό τους Πάσχα για τη δική μας ασφάλεια

Ανάσταση στο καθήκον: Οι «αφανείς ήρωες» που θυσιάζουν το δικό τους Πάσχα για τη δική μας ασφάλεια

  •  11.04.2026 - 07:24
Δείτε live την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα

Δείτε live την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα

  •  11.04.2026 - 12:51
Το καλοκαιρινό στέκι που επιστρέφει στην «καρδιά» του Πρωταρά - Ποιοτικό φαγητό και value for money

Το καλοκαιρινό στέκι που επιστρέφει στην «καρδιά» του Πρωταρά - Ποιοτικό φαγητό και value for money

  •  11.04.2026 - 09:19
Ρωτήσαμε το chatgpt πόσα λεφτά δίνουμε σε λαμπάδες, δώρα, φαγητά και...παιδιά - Hidden έξοδα το Πάσχα - Μείναμε με το στόμα ανοιχτό

Ρωτήσαμε το chatgpt πόσα λεφτά δίνουμε σε λαμπάδες, δώρα, φαγητά και...παιδιά - Hidden έξοδα το Πάσχα - Μείναμε με το στόμα ανοιχτό

  •  11.04.2026 - 11:08

