ΑρχικήΚοινωνίαΜε τις δέουσες τιμές θα υποδεχθεί η Κύπρος το Άγιο Φώς - Τι ώρα αναμένεται να φθάσει στο νησί
Με τις δέουσες τιμές θα υποδεχθεί η Κύπρος το Άγιο Φώς - Τι ώρα αναμένεται να φθάσει στο νησί

 11.04.2026 - 13:50
Με τις δέουσες τιμές θα υποδεχθεί η Κύπρος το Άγιο Φώς - Τι ώρα αναμένεται να φθάσει στο νησί

Με τις δέουσες τιμές θα υποδεχθεί η Κύπρος το Άγιο Φως, το οποίο αναμένεται να φτάσει στο νησί στις 16:55 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Πτήση της Aegean με αριθμό 4990 αναχώρησε από το Ελευθέριος Βενιζέλος στις 11:30 το πρωί με προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας όπου αναμενόταν να προσγειωθεί στη 13:10.

Το αεροσκάφος της Aegean τύπου airbus 320 αναμένεται να αναχωρήσει στις 14:10 από την Λάρνακα με προορισμό το Τελ Αβίβ και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Στο αεροσκάφος θα επιβιβαστούν τρεις ιερείς για να μεταφέρουν το Άγιο Φως στην Κύπρο.

Από το Τελ Αβίβ το αεροσκάφος της Aegean αναμένεται να αναχωρήσει στις 16:00 το απόγευμα και αναμένεται να φτάσει Κύπρο στις 16:55.

Λόγω αυξημένων μέτρων ασφαλείας το αεροσκάφος θα σταθμεύσει σε χώρο του παλιού αεροδρομίου Λάρνακας.

Την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής.

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας θα τοποθετηθεί κόκκινο χαλί, όπου δεξιά και αριστερά θα στηθεί αντιζυγία από στρατονόμους με την Στρατιωτική Μουσική της Εθνικής Φρουράς να παιανίζει εμβατήρια.

Το Άγιο Φως θα παραλάβει ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο μαζί με τον Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Κιτίου Αρχιμανδρίτη Στυλιανό ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον οικείο Μητροπολίτη Κιτίου, Νεκτάριο.

Το Άγιο Φως από την Λάρνακα θα μεταφερθεί και στον Λίβανο με αεροσκάφος για τους Χριστιανούς του Λιβάνου και της Συρίας.

Στην αίθουσα αφίξεων αρχηγών κρατών, ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο μαζί με τον Αρχιμανδρίτη Στυλιανό θα τελέσουν μικρή δέηση.

Στην συνέχεια, το Άγιο Φως, με συνοδεία Αστυνομίας, θα μεταφερθεί από τον Μητροπολίτη Βόστρων Τιμόθεο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και θα παραδοθεί στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.

Μετά την Αρχιεπισκοπή τελικός προορισμός του Αγίου Φωτός θα είναι η εξαρχία του Πανάγιου Τάφου στην Λευκωσία.

Στο αεροδρόμιο θα φτάσουν μοτοσικλετιστές οι οποίοι θα μεταφέρουν το Άγιο Φως σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

