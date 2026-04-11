Γιατί αφήνουμε μηνύματα στο «διαβάστηκε»: Η ψυχολογία πίσω από το «δεν απαντάω τώρα»

Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων: εκείνοι που απαντούν σε μήνυμα μέσα σε 3 δευτερόλεπτα και εκείνοι που αφήνουν το μήνυμα στο read για ώρες, μέρες ή σε ακραίες περιπτώσεις μέχρι να αλλάξει εποχή. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, συγχαρητήρια: δεν είσαι αγενής, απλά λίγο ψυχολογικά πολύπλοκος.

Το να μην απαντάς στην ώρα σου δεν είναι πάντα παιχνίδι εξουσίας, όπως θέλουμε να πιστεύουμε για να νιώσουμε λιγότερο εκτεθειμένοι. Συχνά είναι κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο ανθρώπινο: κόπωση. Ζούμε σε μια εποχή όπου η επικοινωνία είναι συνεχής, άμεση και ασταμάτητη.

Κάθε μήνυμα είναι μια μικρή απαίτηση: απάντησε, σκέψου, συνδέσου. Και όταν ο εγκέφαλος έχει ήδη 47 ανοιχτές “καρτέλες”, το να γράψεις έστω και δύο λέξεις μοιάζει με υπερωρία.

Υπάρχει και το άλλο: το overthinking. Διαβάζεις ένα μήνυμα και αντί να απαντήσεις “ναι, τέλεια”, ξεκινάς εσωτερικό debate: “Να βάλω emoji; Μήπως φαίνεται πολύ ενθουσιώδες; Αν απαντήσω τώρα, θα νομίζει ότι δεν έχω ζωή; Αν απαντήσω μετά, θα νομίζει ότι παίζω παιχνίδια;”. Και κάπως έτσι, αντί για μια απλή απάντηση, έχεις γράψει ήδη ένα δοκίμιο στο μυαλό σου, αλλά δεν έχεις στείλει τίποτα.

Ας μην αγνοούμε και το φαινόμενο της συναισθηματικής αποφυγής. Μερικά μηνύματα δεν είναι απλά μηνύματα. Είναι “πρέπει να αποφασίσω κάτι”, “πρέπει να βάλω όρια”, “πρέπει να πω κάτι δύσκολο”. Και εκεί, το read γίνεται ένα μικρό καταφύγιο. Μια παύση πριν την ευθύνη. Δεν είναι ωραίο για τον άλλον, αλλά είναι πολύ γνώριμο για εμάς.

Και μετά υπάρχει το πιο ειλικρινές σενάριο: απλά ξεχάστηκες. Το άνοιξες (γιατί όλοι έχουμε περιέργεια), είπες “θα απαντήσω σε λίγο” και μετά η ζωή έκανε αυτό που κάνει καλύτερα - σε παρέσυρε. Το πρόβλημα; Στο μεταξύ, το “λίγο” έγινε “ποτέ” και τώρα είναι τόσο αργά που νιώθεις άβολα να απαντήσεις. Οπότε… συνεχίζεις να μην απαντάς. Ένας φαύλος κύκλος σιωπής.

Το αστείο είναι ότι όλοι το κάνουμε, αλλά όλοι πληγωνόμαστε όταν μας το κάνουν. Είναι το σύγχρονο παράδοξο της επικοινωνίας: είμαστε πιο συνδεδεμένοι από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα πιο διστακτικοί να απαντήσουμε. Γιατί κάθε μήνυμα κουβαλάει μια μικρή κοινωνική πίεση.



Η λύση δεν είναι να απαντάμε όλοι ακαριαία, ούτε να εξαφανιζόμαστε στρατηγικά. Είναι να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι και λίγο πιο επιεικείς. Ένα “θα σου απαντήσω αργότερα” σώζει σχέσεις, και ένα “ίσως απλά δεν πρόλαβε” σώζει τη διάθεσή μας.

Και αν έχεις αφήσει κάποιον στο read εδώ και τρεις μέρες; Μην ανησυχείς. Η ανθρωπότητα έχει επιβιώσει χειρότερα. Στείλε ένα “μόλις το είδα τώρα” (ναι, όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει, αλλά το δεχόμαστε συλλογικά) και προχώρα. Είναι μέρος του άγραφου κοινωνικού μας συμβολαίου.

