Χριστός Ανέστη - Καλό Πάσχα και Χρόνια πολλά!

Ας γεμίσουν οι καρδιές με αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον και το Άγιος Φως να μας δίνει δύναμη για να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία που έρχεται στη ζωή.

Με οδηγό το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού, ευελπιστούμε ότι αυτή η χρονιά θα σηματοδοτήσει την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών με στόχο την οριστική επίλυση του Κυπριακού.

Ευχόμαστε στις αυριανές ειδήσεις να λείπουν τα θανατηφόρα και οι ακρωτηριασμοί από κροτίδες. Είναι καιρός να κρατήσουμε μόνο τα καλά έθιμα.

Συστήνουμε, επίσης, την προσοχή σε όλους όσοι θα πιούνε να ΜΗΝ οδηγήσουν. Μπορείτε να θέσετε «οδηγό της παρέας» που δεν θα έχει πιει αλκοόλ ή να καλέσετε ταξί. Αυτές τις άγιες μέρες ας μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.

Υγεία και ευτυχία σε όλον τον κόσμο!