Πας ταξίδι και θέλεις καφέ που γνωρίζεις; Δες σε ποιες χώρες θα μπορείς να βρεις Coffee Berry

ΑρχικήΔιεθνή
 12.04.2026 - 15:16
Η Coffee Berry γιορτάζει φέτος 10 χρόνια από την ίδρυσή της, υλοποιώντας ένα διευρυμένο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης, το οποίο ενσωματώνει την επέκτασή της σε αγορές του εξωτερικού.

Νέοι σταθμοί στη διαδρομή της, τρεις κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές: η Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, με τις οποίες τους επόμενους μήνες θα προχωρήσει σε συνεργασία.

Λίγες ημέρες πριν το κλείσιμο του 2025, η Coffee Berry ξεκίνησε τη λειτουργία του καταστήματός της στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, με την Ουγγαρία να αποτελεί την 6η χώρα του δικτύου της. Μέσα από τις νέες συνεργασίες ανάπτυξης η εταιρεία ενισχύει σημαντικά το διεθνές της αποτύπωμα, προσθέτοντας τρεις νέες αγορές, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίσουν και να απολαύσουν την εμπειρία Coffee Berry.

Στο πλαίσιο της επέκτασής της σε νέες αγορές, η εταιρεία μεταφέρει την αυθεντική εμπειρία Coffee Berry, μια εμπειρία που ξεπερνά τον καφέ ως προϊόν και εκφράζει την ταυτότητα ενός σύγχρονου Artisan Specialty Coffee brand. Μέσα από επιλεγμένους μονοποικιλιακούς καφέδες και premium blends, που παράγει στο εργοστάσιό της στην Ελλάδα, αποκλειστικά για το δίκτυό της, η Coffee Berry δίνει έμφαση στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και έναν σύγχρονο τρόπο καθημερινής κατανάλωσης. Παράλληλα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση ροφημάτων, καθώς και επιλεγμένες γλυκές και αλμυρές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων επιλογών χωρίς γλουτένη.

«Το επόμενο διάστημα οι καταναλωτές τριών κορυφαίων αγορών της Ευρώπης, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις γεύσεις Coffee Berry. Είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική στιγμή για εμάς, ιδιαίτερα τη χρονιά που ολοκληρώνουμε την πρώτη δεκαετία από τη δημιουργία μας. Θέλουμε να γίνουμε ενεργό μέρος στην καθημερινότητα διαφορετικών ανθρώπων και να συστηθούμε στους καταναλωτές με τη δική μας, αυθεντική εμπειρία. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε το πλάνο ανάπτυξης μας, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας μας σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, με υψηλή καταναλωτική δυναμική, όπου το ενδιαφέρον για σύγχρονο, ποιοτικό και specialty καφέ βρίσκεται σε ανοδική τροχιά», σημειώνει η Πέγκυ Πατέρα, Group Head of Brand & Market Operations της Coffee Berry.

Σήμερα, η Coffee Berry διαθέτει περισσότερα από 230 καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με παρουσία σε τρεις ηπείρους και έξι χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Γερμανία, Μαρόκο και Ουγγαρία.

Η εταιρεία σχεδιάζει τη συνέχιση της διεθνούς της επέκτασης τα επόμενα χρόνια, βασισμένη στο μοντέλο franchise.

Πηγή: newmoney.gr

