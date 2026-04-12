Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη»: Ιερέας διέκοψε τον «Καλό Λόγο» για τις κροτίδες - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη»: Ιερέας διέκοψε τον «Καλό Λόγο» για τις κροτίδες - Δείτε βίντεο

 12.04.2026 - 19:56
«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη»: Ιερέας διέκοψε τον «Καλό Λόγο» για τις κροτίδες - Δείτε βίντεο

Το βράδυ της Ανάστασης στα Κανάλια Μαγνησίας ο ιερέας διέκοψε τη λειτουργία λίγο πριν ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», προκειμένου να απευθυνθεί σε ομάδα νεαρών στον προαύλιο χώρο του ναού για τις κροτίδες που είχαν σκοπό να ανάψουν.

Ο ιερέας όπως εξήγησε, σε πολύ κοντινή απόσταση λειτουργεί γηροκομείο, και οι δυνατοί θόρυβοι προκαλούν αναστάτωση και φόβο στους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους.

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη, όλοι φύγετε. Είναι 60 άνθρωποι εκεί μέσα και κάνουνε Ανάσταση», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος σε εκείνους που ετοιμάζονταν να ρίξουν κροτίδες.

Λίγο αργότερα, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε πιο ήρεμο και συγκρατημένο κλίμα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μια μοναδική εκδήλωση επιστρέφει στη Λευκωσία με street food γεύσεις, αρώματα και μουσική

 12.04.2026 - 19:40
Επόμενο άρθρο

Το λάθος που κάνουμε όλοι με το ψυγείο: Γιατί δεν πρέπει να βάζετε το βούτυρο στην πόρτα - Ποια άλλα τρόφιμα δεν ταιριάζουν εκεί

 12.04.2026 - 20:20
Βρετανικές Βάσεις: Το καθεστώς τους δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας

Βρετανικές Βάσεις: Το καθεστώς τους δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας

Το καθεστώς των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση, δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βρετανικές Βάσεις: Το καθεστώς τους δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας

Βρετανικές Βάσεις: Το καθεστώς τους δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας

  •  12.04.2026 - 18:33
Κατάρρευση κτιρίου: Σε κατάσταση πανικού δύο γυναίκες που τρέχουν να σωθούν - Νέο σοκαριστικό βίντεο

Κατάρρευση κτιρίου: Σε κατάσταση πανικού δύο γυναίκες που τρέχουν να σωθούν - Νέο σοκαριστικό βίντεο

  •  12.04.2026 - 18:10
Σοβαρό ατύχημα με 13χρονο: Ανατράπηκε στην άσφαλτο όταν έχασε τον έλεγχο του scooter του - Νοσηλεύεται στην Εντατική Μονάδα Παίδων

Σοβαρό ατύχημα με 13χρονο: Ανατράπηκε στην άσφαλτο όταν έχασε τον έλεγχο του scooter του - Νοσηλεύεται στην Εντατική Μονάδα Παίδων

  •  12.04.2026 - 17:03
Νομική αντεπίθεση Κληρίδη για την έφοδο – Στο επίκεντρο τα ηχητικά ντοκουμέντα Δρουσιώτη - Αντιδράσεις από παντού

Νομική αντεπίθεση Κληρίδη για την έφοδο – Στο επίκεντρο τα ηχητικά ντοκουμέντα Δρουσιώτη - Αντιδράσεις από παντού

  •  12.04.2026 - 21:30
Πήδηξαν από ανυψωτικό μηχάνημα σε πισίνα - Αναβίωσε και φέτος το έθιμο του «Κούττουκου» στο Καλό Χωριό Λεμεσού – Δείτε βίντεο

Πήδηξαν από ανυψωτικό μηχάνημα σε πισίνα - Αναβίωσε και φέτος το έθιμο του «Κούττουκου» στο Καλό Χωριό Λεμεσού – Δείτε βίντεο

  •  12.04.2026 - 16:42
Χριστός εξανέστη!

Χριστός εξανέστη!

  •  12.04.2026 - 12:19
LIVE: «Οι ΗΠΑ ξεκινούν να μπλοκάρουν τα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ», λέει ο Τραμπ μετά την αποτυχία των συνομιλιών

LIVE: «Οι ΗΠΑ ξεκινούν να μπλοκάρουν τα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ», λέει ο Τραμπ μετά την αποτυχία των συνομιλιών

  •  12.04.2026 - 14:29
«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη»: Ιερέας διέκοψε τον «Καλό Λόγο» για τις κροτίδες - Δείτε βίντεο

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη»: Ιερέας διέκοψε τον «Καλό Λόγο» για τις κροτίδες - Δείτε βίντεο

  •  12.04.2026 - 19:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα