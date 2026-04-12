«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη»: Ιερέας διέκοψε τον «Καλό Λόγο» για τις κροτίδες - Δείτε βίντεο

Ο ιερέας όπως εξήγησε, σε πολύ κοντινή απόσταση λειτουργεί γηροκομείο, και οι δυνατοί θόρυβοι προκαλούν αναστάτωση και φόβο στους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους.

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη, όλοι φύγετε. Είναι 60 άνθρωποι εκεί μέσα και κάνουνε Ανάσταση», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος σε εκείνους που ετοιμάζονταν να ρίξουν κροτίδες.

Λίγο αργότερα, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε πιο ήρεμο και συγκρατημένο κλίμα.

