ΑρχικήΔιεθνή
Πυροβολισμοί σε λύκειο στην Τουρκία, αναφορές για τουλάχιστον 13 τραυματίες, μαθητές τρέχουν να σωθούν, δείτε βίντεο

 14.04.2026 - 11:17
Συναγερμός σήμανε το πρωί στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, όταν ένοπλος φέρεται να εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο στο Σιβέρεκ και άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 13 άτομα, μεταξύ των οποίων μαθητές, ενώ αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων.

Πληροφορίες που μεταδίδονται από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο ένοπλος παρέμεινε εντός του σχολικού κτιρίου, ενώ φέρεται να κράτησε ορισμένους μαθητές ως ομήρους. Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ κλήθηκαν και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι εκτός του κτιρίου, όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί...


Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον επτά από τους τραυματίες είναι μαθητές. Ο δράστης φέρεται να έχει κρυφτεί στο εσωτερικό του σχολείου και, παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών, δεν έχει παραδοθεί. Οι διαπραγματευτές της αστυνομίας συνεχίζουν τις προσπάθειες για την παράδοσή του, με στόχο την ασφαλή λήξη του περιστατικού.

Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής επίσημες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα κίνητρα του δράστη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νέα Υόρκη, προς αποτροπή των νέων μεθοδεύσεων των κατοχικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ερωτηθείς σε σχέση με την ανακοίνωση από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για "μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων" εντός της ουδέτερης ζώνης.

  14.04.2026 - 11:48
  14.04.2026 - 10:10
  14.04.2026 - 08:35
  14.04.2026 - 11:03
  14.04.2026 - 10:34
  14.04.2026 - 11:17
  14.04.2026 - 10:01
  14.04.2026 - 11:39

