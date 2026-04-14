Πυροβολισμοί σε λύκειο στην Τουρκία, αναφορές για τουλάχιστον 13 τραυματίες, μαθητές τρέχουν να σωθούν, δείτε βίντεο

Πληροφορίες που μεταδίδονται από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο ένοπλος παρέμεινε εντός του σχολικού κτιρίου, ενώ φέρεται να κράτησε ορισμένους μαθητές ως ομήρους. Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ κλήθηκαν και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον επτά από τους τραυματίες είναι μαθητές. Ο δράστης φέρεται να έχει κρυφτεί στο εσωτερικό του σχολείου και, παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών, δεν έχει παραδοθεί. Οι διαπραγματευτές της αστυνομίας συνεχίζουν τις προσπάθειες για την παράδοσή του, με στόχο την ασφαλή λήξη του περιστατικού.

Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής επίσημες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα κίνητρα του δράστη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα