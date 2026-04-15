ΑρχικήΚοινωνίαΈκρηξη πολεοδομικών αδειών στην Αμμόχωστο: Τριπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο - «Τρέχουν» οι διαδικασίες!
Έκρηξη πολεοδομικών αδειών στην Αμμόχωστο: Τριπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο - «Τρέχουν» οι διαδικασίες!

 15.04.2026 - 17:17
Σταθερή ανοδική πορεία και σημαντική αύξηση στην έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, καταγράφει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Αμμοχώστου, ο οποίος σε ανακοίνωση του αναφέρει πως «η πορεία αυτή επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που υλοποιούνται για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης».

Προστίθεται πως «με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία, το 2025 καταγράφηκε σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024, καθώς ολοκληρώθηκαν συνολικά 2.384 άδειες (1.274 πολεοδομικές και 1.110 οικοδομικές), σε σύγκριση με 698 άδειες το 2024 (353 πολεοδομικές και 345 οικοδομικές)».

Η δυναμική αυτή, αναφέρει η ανακοίνωση, «συνεχίζεται και το 2026, όπου μέχρι και τον Μάρτιο έχουν ήδη ολοκληρωθεί 641 άδειες, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί. Παράλληλα, τα μηνιαία στοιχεία επιβεβαιώνουν την επιτάχυνση των διαδικασιών, αφού τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 11,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 44% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό».

Ακόμα «τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 38,65% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 30,63% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό. Τον Ιανουάριο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 8,66% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού «η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη συστηματική ενίσχυση των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων, τη βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού και την έμφαση στην ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του».

Σημειώνεται ακόμα πώς «η επιτάχυνση της αδειοδότησης αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο στόχος του ΕΟΑ Αμμοχώστου είναι ένας σύγχρονος, αποτελεσματικός και διαφανής Οργανισμός που στηρίζει την ανάπτυξη και μειώνει τις καθυστερήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

