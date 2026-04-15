Έρχιουρμαν για Πύλα: «Ποτέ δεν ήμασταν υπέρ της έντασης»
Έρχιουρμαν για Πύλα: «Ποτέ δεν ήμασταν υπέρ της έντασης»

 15.04.2026 - 17:04
Έρχιουρμαν για Πύλα: «Ποτέ δεν ήμασταν υπέρ της έντασης»

«Ως τουρκοκυπριακή πλευρά ποτέ δεν ήμασταν, ούτε πρόκειται να είμαστε, υπέρ της έντασης», δήλωσε ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Πύλας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από τη διοίκηση «δυνάμεων ασφαλείας», από σήμερα επικρατεί ηρεμία στην περιοχή και ο διάλογος συνεχίζεται, κάτι που, όπως δήλωσε, επιβεβαιώνεται και από σχετική ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με όλες τις «αρμόδιες αρχές» ασφαλείας στα κατεχόμενα, διαβεβαιώνοντας ότι η «προεδρία» θα εκπληρώσει στο ακέραιο τα καθήκοντά της σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία.

Παράλληλα, έκανε αναφορά «σε ένα ζήτημα που είχε προκύψει στην περιοχή πριν από μερικές εβδομάδες, το οποίο δεν σχετιζόταν με την ασφάλεια», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ταχείας επίλυσής του (δίχως να διευκρινίζει τη φύση του προβλήματος) από τις «πολιτικές αρχές».

Αναφερόμενος στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Τουφάν Έρχιουρμαν ισχυρίστηκε ότι παρατηρείται προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης μέσα από δηλώσεις που γίνονται από τον «νότο» καθώς και από ελληνοκυπριακά δημοσιεύματα, διατεινόμενος ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά «δεν πρόκειται να γίνει συμμέτοχος» σε μια τέτοια προσπάθεια.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι τα προβλήματα θα επιλυθούν με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα, διάλογο και διπλωματία.

Σκόνη, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας: Έρχεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες!

 15.04.2026 - 16:46
Έκρηξη πολεοδομικών αδειών στην Αμμόχωστο: Τριπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο - «Τρέχουν» οι διαδικασίες!

 15.04.2026 - 17:17
Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

  •  15.04.2026 - 10:57
Λετυμπιώτης: «Παραβίαση της νεκρής ζώνης και προσπάθεια δημιουργίας νέων κατοχικών τετελεσμένων»

Λετυμπιώτης: «Παραβίαση της νεκρής ζώνης και προσπάθεια δημιουργίας νέων κατοχικών τετελεσμένων»

  •  15.04.2026 - 17:51
ΕΛΑΜ σε απώλεια δυναμικής: Δημοσκοπήσεις, αμφισβήτηση του αντισυστημικού προφίλ και η σκληρή κόντρα με το ΑΛΜΑ

ΕΛΑΜ σε απώλεια δυναμικής: Δημοσκοπήσεις, αμφισβήτηση του αντισυστημικού προφίλ και η σκληρή κόντρα με το ΑΛΜΑ

  •  15.04.2026 - 14:57
Θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας: Με αυτό το πλοίο θα αντικατασταθεί το «Daleela» - Πότε θα σαλπάρει

Θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας: Με αυτό το πλοίο θα αντικατασταθεί το «Daleela» - Πότε θα σαλπάρει

  •  15.04.2026 - 15:34
Κατάρρευση κτιρίου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στις σορούς των θυμάτων - Τι κατέδειξε - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Κατάρρευση κτιρίου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στις σορούς των θυμάτων - Τι κατέδειξε - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  15.04.2026 - 16:26
Έκτακτη σύσκεψη στην Πάφο για τις επικίνδυνες οικοδομές - 226 ετοιμόρροπες σε όλη την επαρχία

Έκτακτη σύσκεψη στην Πάφο για τις επικίνδυνες οικοδομές - 226 ετοιμόρροπες σε όλη την επαρχία

  •  15.04.2026 - 15:43
Απόπειρα φόνου: Πέρασαν χειροπέδες στον 23χρονο καταζητούμενο - Μαχαίρωσε 19χρονο σε νυχτερινό κέντρο

Απόπειρα φόνου: Πέρασαν χειροπέδες στον 23χρονο καταζητούμενο - Μαχαίρωσε 19χρονο σε νυχτερινό κέντρο

  •  15.04.2026 - 15:10
Ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση εγγραφών Α' και Β' τάξεων Δημοτικού

Ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση εγγραφών Α' και Β' τάξεων Δημοτικού

  •  15.04.2026 - 14:36

