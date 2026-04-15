Έρχιουρμαν για Πύλα: «Ποτέ δεν ήμασταν υπέρ της έντασης»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από τη διοίκηση «δυνάμεων ασφαλείας», από σήμερα επικρατεί ηρεμία στην περιοχή και ο διάλογος συνεχίζεται, κάτι που, όπως δήλωσε, επιβεβαιώνεται και από σχετική ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με όλες τις «αρμόδιες αρχές» ασφαλείας στα κατεχόμενα, διαβεβαιώνοντας ότι η «προεδρία» θα εκπληρώσει στο ακέραιο τα καθήκοντά της σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία.

Παράλληλα, έκανε αναφορά «σε ένα ζήτημα που είχε προκύψει στην περιοχή πριν από μερικές εβδομάδες, το οποίο δεν σχετιζόταν με την ασφάλεια», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ταχείας επίλυσής του (δίχως να διευκρινίζει τη φύση του προβλήματος) από τις «πολιτικές αρχές».

Αναφερόμενος στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Τουφάν Έρχιουρμαν ισχυρίστηκε ότι παρατηρείται προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης μέσα από δηλώσεις που γίνονται από τον «νότο» καθώς και από ελληνοκυπριακά δημοσιεύματα, διατεινόμενος ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά «δεν πρόκειται να γίνει συμμέτοχος» σε μια τέτοια προσπάθεια.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι τα προβλήματα θα επιλυθούν με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα, διάλογο και διπλωματία.