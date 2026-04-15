Εννέα οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία: Γιος πρώην αστυνομικού ο 14χρονος δράστης του μακελειού

Ο δράστης της επίθεσης, ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί ο οποίος επίσης φοιτούσε στο σχολείο, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο πατέρας του ανήλικου, Ουγκούρ Μερσινλί ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός, συνελήφθη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, ανέφερε ότι το σχολείο λειτουργούσε με διπλό ωράριο και ότι η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που αποχωρούσαν οι μαθητές της πρωινής βάρδιας. Όπως δήλωσε, ο 14χρονος μαθητής, εισήλθε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας κρατώντας όπλα που είχε φέρει από το σπίτι και άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Kahramanmaraş'taki okula silahlı saldırı



📌 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, 5 silah ve 7 şarjörle iki sınıfı taradı



📌 Biri öğretmen üçü öğrenci 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı



📌 Saldırganın babası Uğur Mersinli gözaltına alındı



📸 Sonsöz Gazetesi (@Sonsoz_Ankara) pic.twitter.com/lycYnD5JtU — T24 (@t24comtr) April 15, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, εκ των οποίων οκτώ μαθητές και ένας εκπαιδευτικός, ενώ τραυματίστηκαν 13 άτομα. Από τους τραυματίες, έξι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τρεις να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο υπουργός εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την ενημέρωση για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, στο σημείο μετέβησαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας, Υγείας και Δικαιοσύνης, ενώ ενημερωνόταν συνεχώς και ο πρόεδρος της Τουρκίας για τις εξελίξεις.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της επαρχίας, Μουκερέμ Ουνλούερ διευκρίνισε ότι παραμένει ασαφές αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της αναταραχής.

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.