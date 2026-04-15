Εννέα οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία: Γιος πρώην αστυνομικού ο 14χρονος δράστης του μακελειού

 15.04.2026 - 19:00
Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο στην επαρχία Καχραμάνμαρας της Τουρκίας το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4).

Ο δράστης της επίθεσης, ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί ο οποίος επίσης φοιτούσε στο σχολείο, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο πατέρας του ανήλικου, Ουγκούρ Μερσινλί ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός, συνελήφθη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, ανέφερε ότι το σχολείο λειτουργούσε με διπλό ωράριο και ότι η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που αποχωρούσαν οι μαθητές της πρωινής βάρδιας. Όπως δήλωσε, ο 14χρονος μαθητής, εισήλθε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας κρατώντας όπλα που είχε φέρει από το σπίτι και άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, εκ των οποίων οκτώ μαθητές και ένας εκπαιδευτικός, ενώ τραυματίστηκαν 13 άτομα. Από τους τραυματίες, έξι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τρεις να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο υπουργός εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την ενημέρωση για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, στο σημείο μετέβησαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας, Υγείας και Δικαιοσύνης, ενώ ενημερωνόταν συνεχώς και ο πρόεδρος της Τουρκίας για τις εξελίξεις.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της επαρχίας, Μουκερέμ Ουνλούερ διευκρίνισε ότι παραμένει ασαφές αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της αναταραχής.

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

  •  15.04.2026 - 10:57
Λετυμπιώτης: «Παραβίαση της νεκρής ζώνης και προσπάθεια δημιουργίας νέων κατοχικών τετελεσμένων»

  •  15.04.2026 - 17:51
«Εκκωφαντική σιωπή» για το videogate: Πυρά ΑΚΕΛ κατά Χριστοδουλίδη μετά τις αποκαλύψεις Black Cube

  •  15.04.2026 - 18:14
Αφθώδης Πυρετός: Πρώτο κρούσμα σε χοιροστάσιο - Τι αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

  •  15.04.2026 - 19:18
Κατάρρευση κτιρίου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στις σορούς των θυμάτων - Τι κατέδειξε - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  15.04.2026 - 16:26
Έκτακτη σύσκεψη στην Πάφο για τις επικίνδυνες οικοδομές - 226 ετοιμόρροπες σε όλη την επαρχία

  •  15.04.2026 - 15:43
Απόπειρα φόνου: Πέρασαν χειροπέδες στον 23χρονο καταζητούμενο - Μαχαίρωσε 19χρονο σε νυχτερινό κέντρο

  •  15.04.2026 - 15:10
Ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση εγγραφών Α' και Β' τάξεων Δημοτικού

  •  15.04.2026 - 14:36

