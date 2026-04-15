ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταδίωξη-θρίλερ: 19χρονος και 41χρονη συνελήφθησαν μετά από επικίνδυνη φυγή - Συνδέονται με εμπρησμούς!

 15.04.2026 - 18:53
Συνελήφθησαν σήμερα το μεσημέρι δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, γυναίκα ηλικίας 41 ετών και άντρας ηλικίας 19 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, δύο εμπρησμών αυτοκινήτων, εμπρησμού υποστατικού, απόπειρας εμπρησμού υποστατικού, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων και μαρτυρικού υλικού αναφορικά με τη διερεύνηση των πιο πάνω υποθέσεων, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν γύρω στις 4.25 σήμερα τα ξημερώματα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα, να σταθμεύει μπροστά από συγκεκριμένο υποστατικό στην Πάφο. Οι δύο επιβαίνοντες, αφού εξήλθαν του αυτοκινήτου, θεάθηκαν από τους αστυνομικούς να προσεγγίζουν το υποστατικό και να έχουν στην κατοχή τους μπουκάλα και ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ρόπαλο.

Τα πιο πάνω πρόσωπα, μόλις αντιλήφθηκαν τα μέλη της Αστυνομίας, εισήλθαν στο αυτοκίνητο τους και αφού συγκρούστηκαν με υπηρεσιακά οχήματα, εγκατέλειψαν το σημείο οδηγώντας αλόγιστα και επικίνδυνα.

Τα πιο πάνω πρόσωπα οδήγησαν το αυτοκίνητο τους στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, ακολουθούμενοι από τα μέλη της Αστυνομίας.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο πρόσωπα, το οποίο να σημειωθεί, έφερε πλαστούς αριθμούς εγγραφής, εντοπίστηκε έξω από οικία σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας. Τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν την 41χρονη εντός της οικίας και έδωσε στους αστυνομικούς κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και ο 19χρονος, ο οποίος κινείτο πεζός σε χωματόδρομο χωριού της επαρχίας Λευκωσίας. Μόλις αντιλήφθηκε τα μέλη της Αστυνομίας, αυτός φέρεται να επιτέθηκε εναντίον ενός εκ των αστυνομικών, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Αμέσως συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Τόσο ο 19χρονος όσο και η 41χρονη έδωσαν κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται, ενώ επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν εναντίον τους.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

  •  15.04.2026 - 10:57
Λετυμπιώτης: «Παραβίαση της νεκρής ζώνης και προσπάθεια δημιουργίας νέων κατοχικών τετελεσμένων»

  •  15.04.2026 - 17:51
«Εκκωφαντική σιωπή» για το videogate: Πυρά ΑΚΕΛ κατά Χριστοδουλίδη μετά τις αποκαλύψεις Black Cube

  •  15.04.2026 - 18:14
Αφθώδης Πυρετός: Πρώτο κρούσμα σε χοιροστάσιο - Τι αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

  •  15.04.2026 - 19:18
Κατάρρευση κτιρίου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στις σορούς των θυμάτων - Τι κατέδειξε - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  15.04.2026 - 16:26
Έκτακτη σύσκεψη στην Πάφο για τις επικίνδυνες οικοδομές - 226 ετοιμόρροπες σε όλη την επαρχία

  •  15.04.2026 - 15:43
Απόπειρα φόνου: Πέρασαν χειροπέδες στον 23χρονο καταζητούμενο - Μαχαίρωσε 19χρονο σε νυχτερινό κέντρο

  •  15.04.2026 - 15:10
Ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση εγγραφών Α' και Β' τάξεων Δημοτικού

  •  15.04.2026 - 14:36

