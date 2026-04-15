Η Bet on Alfa πληρώνει από σήμερα τα κέρδη για την Ομόνοια

Σε μια κίνηση έμπρακτης επιβράβευσης προς τους πελάτες της, η Bet on Alfa προχωρά σήμερα στην καταβολή των κερδών σε όσους είχαν στοιχηματίσει ότι η Ομόνοια θα κατακτήσει τον φετινό τίτλο.

Παρότι το πρωτάθλημα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας και η ιδιαίτερα ισχυρή βαθμολογική της εικόνα οδηγούν την εταιρεία στην απόφαση να προχωρήσει από σήμερα στην πληρωμή των σχετικών στοιχημάτων ενώ απομένουν ακόμη επτά αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα , η Ομόνοια βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με δέκα βαθμούς περισσότερους από τον δεύτερο Απόλλωνα.

Με την ενέργεια αυτή, η Bet on Alfa επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία της να προσφέρει μια εμπειρία στοιχηματισμού που βάζει στο επίκεντρο τον πελάτη, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη και την επιλογή του.

Η πρόωρη καταβολή των κερδών αποτελεί ακόμη μία πρωτοβουλία που ενισχύει τη σχέση της εταιρείας με το κοινό της, προσφέροντας επιπλέον αξία, αμεσότητα και μια ξεχωριστή εμπειρία ανταμοιβής.

Η καταβολή των κερδών πραγματοποιείται σήμερα για όλα τα σχετικά στοιχήματα που αφορούν την ανάδειξη της Ομόνοιας ως πρωταθλήτριας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εταιρείας.

