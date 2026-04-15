Αφθώδης Πυρετός: Πρώτο κρούσμα σε χοιροστάσιο - Τι αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα πέντε (5) θετικές μονάδες αιγοπροβάτων, στο Γέρι, μια (1) θετική μονάδα αιγοπροβάτων στο Δάλι και τρεις (3) θετικές μονάδες αιγοπροβάτων στη Δρομολαξια – Μενεού, φτάνοντας έτσι, στις 84 μολυσμένες μονάδες σε Λευκωσία (21) και Λάρνακα (63) εντός των ήδη μολυσμένων περιοχών.

Όπως αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, συνεχίζονται οι διαδικασίες εκτίμησης και θανατώσεις των ζώων σε Λευκωσία και Λάρνακα. Έχουν θανατωθεί αυτή την εβδομάδα μέχρι στιγμής περί τα 1358 αιγοπρόβατα και 190 βοοειδή. Οι θανατώσεις θα συνεχίσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Επίσης, μετά από δειγματοληψία ένεκα υποψίας λόγω κλινικών συμπτωμάτων επιβεβαιώθηκε από το εργαστήριο των ΚΥ το πρώτο θετικό χοιροστάσιο, δυναμικότητας 4000 χοίρων, στην περιοχή του Παλιομέτοχου στην Επαρχία Λευκωσίας, δημιουργώντας έτσι μια νέα ζώνη προστασίας (3Km) και επιτήρησης (10Km) δυτικά της Λευκωσίας.

Η δεύτερη φάση του εμβολιασμού βοοειδών έφτασε στο 73.5 % ενώ στα αιγοπρόβατα έφτασε στο 56.3% του ζωικού πληθυσμού. Παράλληλα, από τους χοίρους έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 84% των μονάδων που βρίσκονται εντός των ήδη μολυσμένων περιοχών Λευκωσίας και Λάρνακας.

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς στις κτηνοτροφικές μονάδες στο Πέργαμος, έχει ολοκληρωθεί ο δευτερος εμβολιασμός σε εννέα (9) μονάδες αλλά ακόμα εκκρεμεί ο δεύτερος εμβολιασμός σε άλλες τρείς (3) μονάδες παρόλο που οι κτηνοτρόφοι έχουν συναινέσει, αναμένεται η εξέλιξη από τις ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για να καταστεί ασφαλές η πρόσβαση των ιδιωτών Κτηνιάτρων για την διενέργεια των εμβολιασμών.