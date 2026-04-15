Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 15.04.2026 - 20:25
SOS από Πεδουλά και Μαραθάσα: Ζητούν αστυνόμευση και πυροσβεστικό πριν να είναι αργά

Zητήματα που αφορούν στην ενίσχυση του Αστυνομικού Σταθμού Πεδουλά και την κοινοτική αστυνόμευση της περιοχής συζητήθηκαν στη συνάντηση, που είχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, με εκπροσώπους των κοινοτήτων Πεδουλά και Βόρειας Μαραθάσας.

Σε ανακοίνωση την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, προστίθεται ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών και στην ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας του κράτους, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς στον τόπο τους, χωρίς εξαιρέσεις.

Επίσης αναφέρεται ότι παράλληλα τέθηκε και το ζήτημα της δημιουργίας πυροσβεστικού σταθμού στον Πεδουλά – ένα έργο που εκκρεμεί εδώ και χρόνια, και το οποίο συνδέεται άμεσα με την προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι «η ενίσχυση της ασφάλειας σε κάθε γωνιά της Κύπρου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η Πολιτεία οφείλει να δίνει ουσιαστικές λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα». Όπως σημείωσε, τα θέματα που τέθηκαν θα αξιολογηθούν με στόχο τη λήψη αποφάσεων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αφθώδης Πυρετός: Πρώτο κρούσμα σε χοιροστάσιο - Τι αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

 15.04.2026 - 19:18
Επόμενο άρθρο

Ένταση «στο κόκκινο» στη νεκρή ζώνη: Το χρονικό και πως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Βίντεο

 15.04.2026 - 20:32
Ένταση «στο κόκκινο» στη νεκρή ζώνη: Το χρονικό και πως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Βίντεο

Ένταση «στο κόκκινο» στη νεκρή ζώνη: Το χρονικό και πως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Βίντεο

Σκηνικό έντασης στήθηκε στην περιοχή παρά το Πέργαμος, με το ψευδοκράτος να αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις και να προχωρά σε κινήσεις που προκάλεσαν ανησυχία, με φόντο το ζήτημα του αφθώδους πυρετού και την άρνηση πρόσβασης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε μονάδες Τουρκοκυπρίων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα