SOS από Πεδουλά και Μαραθάσα: Ζητούν αστυνόμευση και πυροσβεστικό πριν να είναι αργά

Σε ανακοίνωση την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, προστίθεται ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών και στην ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας του κράτους, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς στον τόπο τους, χωρίς εξαιρέσεις.

Επίσης αναφέρεται ότι παράλληλα τέθηκε και το ζήτημα της δημιουργίας πυροσβεστικού σταθμού στον Πεδουλά – ένα έργο που εκκρεμεί εδώ και χρόνια, και το οποίο συνδέεται άμεσα με την προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι «η ενίσχυση της ασφάλειας σε κάθε γωνιά της Κύπρου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η Πολιτεία οφείλει να δίνει ουσιαστικές λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα». Όπως σημείωσε, τα θέματα που τέθηκαν θα αξιολογηθούν με στόχο τη λήψη αποφάσεων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.