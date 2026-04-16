Ανησυχία Κτηνιατρικών για κρούσμα αφθώδους σε χοίρους - Νέα μέτρα, εκτίμηση για τριψήφιο αριθμό μονάδων

Η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι νέα κρούσματα εντοπίστηκαν σε «δύο μονάδες αιγοπροβάτων και μία μονάδα βοοειδών στη Δρομολαξιά-Μενεού, τρεις μονάδες αιγοπροβάτων στο Γέρι και μία μονάδα αιγοπροβάτων στην Αθηένου», σημειώνοντας ότι «συνολικά, τα σημερινά είναι επτά».

Με τα νέα αυτά δεδομένα οι θετικές μονάδες ανήλθαν στις 92, εκ των οποίων οι 91 βρίσκονται στις ήδη γνωστές μολυσμένες ζώνες Λάρνακας και Λευκωσίας, ενώ το νέο κρούσμα αφορά το χοιροστάσιο στο Παλιομέτοχο, το οποίο είχε ανακοινωθεί την Τετάρτη, σημείωσε.

Όπως ανέφερε η Εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, πρόκειται για μονάδα δυναμικότητας 4.000 χοίρων, κοντά σε άλλα δύο χοιροστάσια και μία μονάδα αιγοπροβάτων, για την οποία «έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, όπως αντιλαμβάνεστε, για να βρεθεί το τεμάχιο, να ανοιχτεί η τάφρος, να γίνει η εκτίμηση και να γίνει η θανάτωση».

Η κ. Γεωργιάδου είπε ότι το νέο αυτό κρούσμα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς «δεν ήταν αναμενόμενο να βρεθεί σε χοιροστάσιο εκτός των ζωνών», προσθέτοντας ότι «η έκπληξη ήταν το πώς βρέθηκε εκεί».

«Γίνονται διερευνήσεις, λαμβάνονται στοιχεία και δίνονται απαντήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, για να καταλάβουμε κι εμείς πώς βρέθηκαν στην περιοχή δυτικά της Λευκωσίας», τόνισε.

Ερωτηθείσα κατά πόσο θα ληφθούν νέα μέτρα, ανέφερε ότι «συζητιούνται ενδεχομένως αυστηρότερα μέτρα, για να δούμε πώς μπορεί να συγκρατηθεί», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν διάφορα στάδια που θεωρούμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν» και ότι σχετικές αποφάσεις αναμένονται «μάλλον αύριο ή μεθαύριο».

Σε σχέση με τη νέα εστία, είπε ότι ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία «για να μπουν μπλόκα και τα σημεία απολύμανσης», ενώ σημείωσε ότι «είναι απομονωμένες οι τρεις μονάδες, ούτως ή άλλως». Πρόσθεσε ότι, επειδή οι τρεις μονάδες είναι στην ίδια περιοχή και της ίδιας οικογένειας, «επιδημιολογικά πλέον τις θεωρούμε μία μονάδα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε πως «οι χοίροι εκκρίνουν τον ιό πολύ περισσότερο από ό,τι τα αιγοπρόβατα ή τα βοοειδή» και γι’ αυτό «η κινητοποίησή μας είναι άμεση». Όπως είπε, «όλη μας η ενέργεια τώρα θα πάει στο συγκεκριμένο χοιροστάσιο, για να καταφέρουμε άμεσα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να θανατωθούν αυτοί οι χοίροι».

Κληθείσα να σχολιάσει κατά πόσο η εξάπλωση του ιού συνιστά αποτυχία, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι «δεν είναι αποτυχία», επιρρίπτοντας τη βασική ευθύνη στον ανθρώπινο παράγοντα. «Ο ανθρώπινος παράγοντας, τα αντικείμενα, τα μηχανήματα, τα ρούχα, τα παπούτσια, οι διακινήσεις, όλα αυτά θέτουν σε κίνδυνο όλους τους κτηνοτρόφους», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «το stand-still είναι πολύ σημαντικό».

Παράλληλα, σημείωσε ότι συνολικά έχουν θανατωθεί μέχρι στιγμής «γύρω στις 33 με 34 χιλιάδες ζώα, αιγοπρόβατα και βοοειδή μαζί», χωρίς να υπολογίζονται ακόμη οι 4.000 χοίροι του χοιροστασίου στο Παλιομέτοχο και τα ζώα από τις νέες θετικές μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, ανέφερε ότι η δεύτερη δόση στα βοοειδή έχει φτάσει στο 73,5% του ζωικού πληθυσμού, στα αιγοπρόβατα στο 56,3%, ενώ στα χοιροστάσια των δύο μέχρι σήμερα μολυσμένων ζωνών στο 84%. Διευκρίνισε ότι τα ποσοστά αυτά αφορούν τη Λευκωσία και τη Λάρνακα και όχι τη νέα περιοχή στο Παλιομέτοχο.

Είπε ακόμη ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες αποζημιώσεων και η ετοιμασία φακέλων για τους επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους, ενώ έχουν ήδη καθοριστεί ειδικές επιτροπές για τις ανώτατες τιμές αποζημίωσης αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων.

Αναφερόμενη στην πορεία της επιδημιολογικής εικόνας, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι «με μαθηματική ακρίβεια θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε τριψήφιο αριθμό», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να προκαλείται πανικός, καθώς οι περισσότερες από τις θετικές μονάδες είναι μικρές. Όπως είπε, οι απώλειες παραμένουν «σε διαχειρίσιμη κατάσταση», γύρω στο 2,6% στα βοοειδή και περίπου 6,4% στα αιγοπρόβατα.

Τέλος, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ορόσημο επανεξέτασης της κατάστασης τον Μάιο, προσθέτοντας πως δεν είναι ακόμη σαφές κατά πόσο το νέο κρούσμα σε χοιροστάσιο θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή στάση, σημειώνοντας πάντως ότι «είμαστε ούτως ή άλλως κλειστοί».