Βουλευτικές 2026: Ανακοίνωσε ακόμη 3 υποψήφιους το Άλμα - Υπό εξέλιξη διαδικασία επιλογής

Πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος. Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεχθούν και οι υπόλοιποι 5 υποψήφιοι/ες, στην υπό εξέλιξη διαδικασία επιλογής του συνόλου των υποψηφίων.

Υποψήφιες Βουλεύτριες επαρχίας Λευκωσίας

· Φρόσω Εμμανουήλ

· Αναστασία Κυπριανού

Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Λάρνακας

· Μαρία Λοΐζου

Τα βιογραφικά τους επισυνάπτονται.

Με τις τρεις πιο πάνω υποψήφιες, συμπληρώνονται τα ψηφοδέλτια των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας τα οποία θα αποτελούνται από τους πιο κάτω:

Επαρχία Λευκωσίας

1 Οδυσσέας Μιχαηλίδης 11 Δημήτρης Κυριάκου

2 Ιωάννα (Άννα) Βασιλείου 12 Μιχάλης Νικηφόρου

3 Φροσούλα (Φρόσω) Εμμανουήλ 13 Σταύρια Παναγίδου

4 Μιχάλης Ιερείδης 14 Μιχάλης Παντελίδης

5 Χριστίνα Ιωάννου 15 Γεωργία (Γιούλα) Πιτσιάλη

6 Ανδρούλλα Καμιναρά 16 Μιχάλης Σπαστρής

7 Βούλα (Παρασκευή) Κοκκίνου 17 Μάριος Στυλιανού

8 Κωνσταντίνος Κυπριανίδης 18 Ειρήνη Χαραλαμπίδου

9 Αναστασία Κυπριανού 19 Πέτρος Χατζηνικολάου

10 Κύπρος Κυπριανού

Επαρχία Λάρνακας

1 Παναγιώτης Ευαγγελίδης 4 Μαρία Λοΐζου

2 Πέτρος Ζαρούνας 5 Μαρία Πελιβανίδη

3 Στέλιος Λιπέρη 6 Κωνσταντίνα Πλυσή