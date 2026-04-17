Τελετή λήξης FIDE Candidates Tournament 2026 στο Cap St Georges Hotel & Resort - Δείτε φωτογραφίες
Τελετή λήξης FIDE Candidates Tournament 2026 στο Cap St Georges Hotel & Resort - Δείτε φωτογραφίες

 17.04.2026 - 14:33
Τελετή λήξης FIDE Candidates Tournament 2026 στο Cap St Georges Hotel & Resort - Δείτε φωτογραφίες

Ολοκληρώθηκε η πιο Σημαντική Διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκακιού.

Με μια εντυπωσιακή και συγκινητική τελετή λήξης, που πραγματοποιήθηκε στο μοναδικό περιβάλλον του Cap St Georges Hotel & Resort, στο Ακρωτήρι Αγ. Γεωργίου στην Πέγεια της Πάφου, ολοκληρώθηκε το FIDE Candidates Tournament 2026, η σημαντικότερη και πιο καθοριστική διοργάνωση στο δρόμο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκακιού, που οδηγεί στη διεκδίκηση του Παγκόσμιου Τίτλου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της FIDE, ‘η βραδιά αποτέλεσε έναν ιδιαίτερα συναισθηματικό και εορταστικό αποχαιρετισμό σε μια ιστορική διοργάνωση, με έντονο κυπριακό χαρακτήρα’.

Ξεχωριστή θέση στην τελετή είχε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος εξήρε την αφοσίωση των παικτών και ανέδειξε τη σημασία της επιτυχημένης φιλοξενίας μιας τόσο σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης στην Κύπρο.

Στη συνέχεια, ο Viswanathan Anand, πέντε φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος της FIDE, μίλησε για τη γενεαλογική μετάβαση που συντελείται σήμερα στο παγκόσμιο σκάκι, με μια νέα, ‘ατρόμητη’ γενιά παικτών να ανεβαίνει δυναμικά και να στέκεται ισάξια απέναντι στους καθιερωμένους κορυφαίους του αθλήματος.

Η τελετή περιλάμβανε στιγμές έντονης συγκίνησης και αναδρομής στους αγώνες, ενώ η κορύφωση ήρθε με τις απονομές των μεταλλίων και των εμβληματικών τροπαίων στους νικητές: τον Javokhir Sindarov από το Ουζμπεκιστάν και τη Vaishali Rameshbabu από την Ινδία, οι οποίοι εξασφάλισαν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον παγκόσμιο τίτλο απέναντι στους εν ενεργεία παγκόσμιους πρωταθλητές. Στιγμές έκπληξης έζησε το κοινό όταν προβλήθηκε video με τον Πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν Shavkat Mirziyoyev να συνομιλεί με τον συμπατριώτη του Javokhir Sindarov και να τον συγχαίρει για τη σπουδαία του νίκη .

Το FIDE Candidates Tournament 2026, που φιλοξενήθηκε με μεγάλη επιτυχία, για πρώτη φορά στην Κύπρο, στο διεθνώς αναγνωρισμένο και πολυβραβευμένο Cap St Georges Hotel & Resort, μένει στην ιστορία και ως η διοργάνωση των ρεκόρ: Ο Javokhir Sindarov ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 βαθμούς σε 14 παρτίδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών που έχει σημειωθεί ποτέ σε αντίστοιχη διοργάνωση, ενώ πέτυχε και τις περισσότερες νίκες, έξι συνολικά, σε FIDE Candidates event οκτώ παικτών στη συγκεκριμένη format. Η Vaishali Rameshbabu έγινε η πρώτη Ινδή σκακίστρια που κατακτά το FIDE Women’s Candidates Tournament.

Η τελετή λήξης σφραγίστηκε από ένα γεγονός με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, όταν ανακοινώθηκε πως οι σουίτες στις οποίες διέμειναν οι δύο νικητές θα φέρουν πλέον τα ονόματά τους, ως διαχρονική αναγνώριση και τιμή στην επιτυχία τους και ως ένας διαρκής συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο επίτευγμά τους κι αυτή την αξέχαστη διοργάνωση. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση, όπως κατέγραψε και η FIDE, προκάλεσε θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό.

Για το Cap St Georges Hotel & Resort και την Korantina Homes, η τελετή λήξης αποτέλεσε επιστέγασμα μιας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας που επιβεβαίωσε την ικανότητα της Κύπρου, της Πάφου και του ίδιου του ξενοδοχείου να φιλοξενούν γεγονότα παγκόσμιου κύρους με ποιότητα, επαγγελματισμό και ξεχωριστή ταυτότητα.

Το Cap St Georges Hotel & Resort εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τη FIDE, τους σκακιστές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της μοναδικής διοργάνωσης, που ήδη καταγράφεται ως ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου σκακιού.

Δείτε φωτογραφίες

Το προηχογραφημένο μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, εξήρε την αφοσίωση των αθλητών και υπογράμμισε τη σημασία της φιλοξενίας ενός κορυφαίου διεθνούς γεγονότος στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας ως σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Ο Βισβανάθαν Ανάντ, πέντε φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος της FIDE, ανέδειξε μέσα από την ομιλία του τη σαφή γενεαλογική μετάβαση στο παγκόσμιο σκάκι, επισημαίνοντας την ανάδυση μιας νέας, δυναμικής γενιάς παικτών που στέκεται επάξια δίπλα στους κορυφαίους του αθλήματος

Ισάι Σάινμπεργκ, μακροχρόνιος υποστηρικτής του σκακιού και ο πρώτος αποδέκτης του Μεταλλίου Αξίας της FIDE στον 21ο αιώνα.

Ο Javokhir Sindarov αναδείχθηκε νικητής, συγκεντρώνοντας 10 βαθμούς σε 14 παρτίδες — την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη μορφή της διοργάνωσης — ενώ οι έξι νίκες του συνιστούν επίσης ρεκόρ για διοργάνωση οκτώ παικτών.

Η Vaishali Rameshbabu κατέκτησε το FIDE Women’s Candidates Tournament, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Ινδή που πετυχαίνει τη συγκεκριμένη διάκριση, ενώ παράλληλα εξασφάλισε την πρόκρισή της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών του 2026.

Η κυπριακή παράδοση και η αυθεντική φιλοξενία αναδείχθηκαν μέσα από τους ξεχωριστούς χώρους της εκδήλωσης, προσφέροντας ένα πολιτιστικό πλαίσιο που συνέδεσε αρμονικά το σκάκι με την ταυτότητα και την κληρονομιά της Κύπρου.

Τα βραβεία απένειμαν ο Βισβανάθαν Ανάντ, Αναπληρωτής Πρόεδρος της FIDE, και η Μαρίνα Στυλιανίδη, Διευθύντρια του Cap St. Georges και του Korantina Homes.

Ο Πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν, Σαβκάτ Μιρζιγιάγιεφ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Javokhir Sindarov, κατά την οποία τον συνεχάρη θερμά για τη σπουδαία του επιτυχία και την κατάκτηση της νίκης στη διοργάνωση, εκφράζοντας υπερηφάνεια για τη διεθνή του διάκριση.

Βάνα Μπάρμπα: «Η κόρη μου δεν θέλει να μιλάω για εκείνη, ήμουν σύμβολο και νόμιζα ότι έπρεπε να πω τα πάντα για την προσωπική μου ζωή»

Βαρύ πένθος στη Λεμεσό για τον Παναγιώτη Νικολάου: «Σαν Λέοντας το πάλεψε μέχρι τέλους...»

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της συνάντησης των «27» με περιφερειακούς ηγέτες στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

