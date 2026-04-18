Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Αλωσε την Κύπρο ο αφθώδης πυρετός» γράφει ότι άρχισαν οι σφαγές χοίρων στο Παλιομέτοχο και αναφέρει ότι στο παρόν στάδιο η κατάσταση από τις απώλειες του ζωικού κεφαλαίου είναι διαχειρίσιμη. Σε άλλο θέμα γράφει για παγκύπριο συναγερμό μετά την τραγωδία με δύο νεκρούς στην κατάρρευση πολυκατοικίας και ότι οι ΕΟΑ θα προβούν σε τάχιστη επιθεώρηση και δημοσιοποίηση επικίνδυνων οικοδομών. Αλλού αναφέρεται στην υπόθεση «Σάντη» και γράφει ότι συσσωρεύονται αντιφάσεις στους ισχυρισμούς της 45χρονης.

Ο «Πολίτης» υπό τον τίτλο «Θέλει ενέσεις η ποιότητα του ΓεΣΥ» γράφει στο κύριο του θέμα ότι Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου εντοπίζει πρόβλημα στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Σε άλλο θέμα γράφει ότι αναμένονται εντός εβδομάδας νεότερα από τη Europol για την υπόθεση «Σάντη». Αλλού γράφει ότι ο στόχος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών πλέον είναι η αποτροπή εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα «Σειρά παίρνει η αδελφότητα» και γράφει ότι σε πλήρη εξέλιξη βρσίσκεται η έρευνα της Αστυνομίας για τις καταγγελίες Δρουσιώτη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αποκαλούμενη «Αδελφότητα των Ροδόσταυρων». Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο ποταμός Λιοπετρίου μετατράπηκε σε εργοτάξιο για έξι χρόνια, επιφέροντας επιπτώσεις σε επιχειρήσεις. Αλλού γράφει για συζητήσεις Αθήνας-Λευκωσίας για παραχώρηση έως 90 αρμάτων μάχης.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Καμπανάκι για τουρισμό, καθυστερεί η δράση» γράφει ότι το ΑΚΕΛ ζητά να στηριχθεί η τουριστική βιομηχανία και να μη χαθεί καμία θέση εργασίας. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι άνδρες ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις για τη σύνταξη χηρείας. Αλλού γράφει για κάλεσμα της Προοδευτικής δασκάλων για δυναμικά μέτρα και κινητοποιήσεις.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” με τίτλο «Άνοιξαν τα στενά του Ορμούζ με την εκεχειρία» γράφει στο κύριο της θέμα ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως το Ιράν επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι εκδόθηκε διάταγμα εκκένωσης για κτίριο στη Γερμασόγεια. Αλλού γράφει ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης δήλωσε πως η κυβέρνηση επιδιώκει τη δυσφήμισή του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ