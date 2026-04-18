Σοκαριστικό βίντεο: Έτσι έγινε το σοβαρό τροχαίο με τους ανήλικους - Στην εταιρεία του πατέρα του 16χρονου ανήκει το όχημα

 18.04.2026 - 09:38
Οδική σύγκρουση με εμπλεκόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήλικος 16 ετών, με επιβάτες άλλους έξι ανηλίκους, ηλικίας από 15 μέχρι και 17 ετών, διερευνά στη Λευκωσία η Αστυνομία.

Μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα, το βράδυ που πέρασε, ενώ ο 16χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Καντάρας, στην περιοχή Παλουριώτισσας, εισερχόμενος στον κυκλικό κόμβο με τη λεωφόρο Αγίου Ιλαρίωνος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανατράπηκε και προσέκρουσε σε μεταλλική περίφραξη, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 16χρονος, καθώς και 15χρονος, 15χρονη, 17χρονη και 17χρονος, που επέβαιναν στο όχημα, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο 15χρονος κρατήθηκε για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους στο Μακάριο Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έτυχαν ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης και έλαβαν εξιτήριο.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 16χρονος, ανήκει σε εταιρεία της οποίας διαχειριστής είναι ο πατέρας του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 16χρονος απέκτησε κατοχή και οδηγούσε το όχημα, διερευνώνται.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

