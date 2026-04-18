ΑρχικήΔιεθνή
Πληροφορίες ότι ινδικό πλοίο προσπάθησε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ και δέχθηκε πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης

 18.04.2026 - 14:08
Επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης φέρεται να δέχθηκε πλοίο που προσπάθησε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση από το Ιράν για νέο αποκλεισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ηχητικό ντοκουμέντο που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, ένα ινδικό τάνκερ φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ελαφρύ οπλισμό και εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Στο πρώτο ηχητικό ακούγεται ο κυβερνήτης ινδικού δεξαμενόπλοιου που δέχτηκε πυρά από το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό να λέει: «Μας δώσατε άδεια για να κινηθούμε, γιατί μας επιτίθεστε»;

Στο δεύτερο ηχητικό, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, o κυβερνήτης διαμαρτύρεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ ακούγονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό.

Την ίδια ώρα οι Times Of India αναφέρουν ότι σημειώθηκε περιστατικό πυροβολισμών στα Στενά του Ορμούζ, καθώς τουλάχιστον δύο πλοία επιχείρησαν να το διασχίσουν.

Οι αναφορές διαδίδονται και στα social media, όπου αρκετοί χρήστες αναφέρονται στο περιστατικό και αναφέρουν ότι το πλοίο διέκοψε την πορεία του και άλλαξε πορεία. Παράλληλα, άλλοι λογαριασμοί αναφέρουν ότι το πλοίο απλά δέχθηκε προειδοποίηση και στη συνέχεια άλλαξε πορεία.

 

Τα ξεχωριστά γενέθλια της Κατερίνας Λιόλιου με μία sold out πρεμιέρα στην Αθήνα!

VIDEO: «Άνοιξαν οι ουρανοί» - Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις σε όλο το νησί

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

