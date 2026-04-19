Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 19 Απριλίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Το προπέτασμα καπνού της «Σάντη» επισκίασε την υπόθεση videogate» γράφει ότι προκαλεί «η εκκωφαντική σιωπή» του Προεδρικού για μια «βόμβα» στα θεμέλια της δημοκρατίας. Σε άλλο θέμα γράφει ότι φορτώνουν άλλα €43 εκατομμύρια στους φορολογούμενους για τον έργο του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς. Αλλού γράφει ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές δείχνουν τον ΔΗΣΥ στην πρώτη θέση και ότι το ΕΛΑΜ χάνει την τρίτη θέση.

Ο «Πολίτης» υπό τον τίτλο «Επικίνδυνες πολυκατοικίες και κίνδυνος να θρηνήσουμε και άλλα θύματα επί ερειπίων» γράφει ότι οι ΕΟΑ κληρονόμησαν από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις 1287 προβληματικά κτίσματα. Σε άλλο θέμα γράφει για πλήρη αποδιάρθρωση των παραδοσιακών κομμάτων, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, και για τις προοπτικές ενόψει προεδρικών εκλογών το 2028. Αλλού γράφει για «ασκήσεις επί χάρτου» και «παιχνίδια διακυβέρνησης» από πλευράς Προέδρου Δημοκρατίας ενόψει βουλευτικών εκλογών.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα «Παιχνίδια με εντάσεις με οδηγίες Ερντογάν» γράφει ότι η Άγκυρα κατασκευάζει «εχθρούς» και βλέπει περικύκλωση. Σε άλλο θέμα γράφει ότι μέλη της οικογένειας λειτουργών του Τμήματος Δασών βρέθηκαν να συνδέονται με εταιρείες που έκλειναν «χρυσοφόρα deals» με το κράτος. Αλλού γράφει για τo κόστος κατεδάφισης επικίνδυνων κτιρίων και το αίτημα του ΕΤΕΚ για εφαρμογή ελέγχων.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Η ψήφος στο ΑΚΕΛ δίνει δύναμη στην κοινωνία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα» γράφει ότι ο Στέφανος Στεφάνου δήλωσε πως το κόμμα κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για θωράκιση της οικονομίας και στήριξη της κοινωνίας. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι επαγγελματίες του κλάδου της τουριστικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα στην επαρχία Αμμοχώστου, προειδοποιούν για επιδείνωση της κατάστασης. Αλλού γράφει ότι η ανευθυνότητα συντηρεί κτίρια που καταλήγουν σε τάφους.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” με τίτλο «Σένγκεν: καλύψαμε όλες τις προϋποθέσεις» γράφει ότι η κυβέρνηση δηλώνει πως οι τεχνικές πρόνοιες για ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν έχουν καλυφθεί, αν και συνεχίζει να αποτελεί εμπόδιο η «πράσινη γραμμή». Σε άλλο θέμα γράφει για την έκπληξη που εξέφρασε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, για την αύξηση του κόστους του έργου στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς. Αλλού γράφει ότι περισσότερες από 100 κτηνοτροφικές μονάδες έχουν επηρεαστεί από τον αφθώδη πυρετό.

Η εβδομαδιαία «Καθημερινή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Η συμμορία με τα sms» γράφει ότι οι αποστάσεις από αρχικούς ισχυρισμούς προστίθενται στα ερωτηματικά που κλονίζουν το αφήγημα το μηνυμάτων στην υπόθεση «Σάντη». Σε άλλο θέμα γράφει για την επόμενη μέρα των εκλογών στην Ουγγαρία, μετά την ανατροπή Όρμπαν. Αλλού γράφει για τα σαθρά θεμέλια σε 3000 οικοδομές στην Κύπρο.

Η εβδομαδιαία «Σημερινή» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Στο σφυρί οι παραλίες των κατεχομένων» γράφει ότι εκδόθηκαν 9.699 άδειες σε τέσσερα χρόνια. Σε άλλο θέμα γράφει για νέα τουρκική πρόκληση με άλλη μία πυροβολαρχία HISAR και αυτοκινούμενο ραντάρ ALP-100. Αλλού γράφει για 1300 επικίνδυνα κτήρια και κενά στην ασφάλεια.