Δήμος Γεωργιάδης: «Αποστολή μου είναι να φέρω τη νέα γενιά κοντά στην Κερύνεια»

Ο Δήμος Γεωργιάδης αναλύει τις προτεραιότητές του για τους εκτοπισμένους, ενώ όπως τονίζει πως «η Κερύνεια μας χρειάζεται μια νέα έμπνευση. Μια νέα πνοή».

Σε μια εποχή όπου οι αρχές και οι αξίες συχνά παραμερίζονται, επιλέγω συνειδητά να παραμένω ρομαντικός και ιδεολόγος. Να επιμένω στον πολιτικό λόγο με ουσία και επιχειρήματα.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η ζωή μου έχει ταυτιστεί πλήρως με τη σκλαβωμένη γη μας – την Κερύνεια, την Αμμόχωστο, την κατεχόμενη Λευκωσία. Σε κάθε ρόλο που έχω την τιμή να υπηρετώ, θέτω ως βασικό στόχο η νέα γενιά να μην ξεχάσει. Να γίνει η σπίθα που χρειάζεται για να κρατήσουμε τον αγώνα ζωντανό.

Είτε ως Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, είτε ως Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ, κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να φέρω τους νέους πιο κοντά στην Κερύνεια μας. Αυτή είναι η αποστολή μου. Και αυτή την αποστολή θέλω να υπηρετήσω και μέσα από τη Βουλή.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για τους εκτοπισμένους;

Πρώτα απ’ όλα, οφείλουμε να αποκαταστήσουμε μια βαθιά αδικία. Και ταυτόχρονα να αποτρέψουμε το ξεπούλημα των περιουσιών μας στον κατακτητή.

Για 52 χρόνια, οι εκτοπισμένοι στερούνται το θεμελιώδες δικαίωμα αξιοποίησης της περιουσίας τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, συμπολίτες μας οδηγήθηκαν – λόγω οικονομικής εξαθλίωσης – στην πώληση κατεχόμενων περιουσιών για να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Η αδυναμία της πολιτείας να το αποτρέψει είναι ανεπίτρεπτη, καθώς την ίδια ώρα ενισχύεται η τουρκική επιδίωξη για διχοτόμηση.

Η Κερύνεια αντιμετωπίζει υπαρξιακό κίνδυνο.

Στόχος μου είναι, μέσα από τη Βουλή και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εξασφαλίσουμε κονδύλια για την έστω μερική αποκατάσταση των εκτοπισμένων και, την ίδια ώρα, να προχωρήσουμε σε μέτρα που θα βάζουν τέλος στην πώληση περιουσιών στα κατεχόμενα. Μόνο έτσι θα κρατήσουμε ζωντανό τον αγώνα της επιστροφής.

Δεύτερον, η Κερύνεια μας χρειάζεται μια νέα έμπνευση. Μια νέα πνοή.

Αν δεν καταφέρουμε να φέρουμε τους νέους κοντά, με το πέρασμα του χρόνου η Κερύνεια θα σβήσει. Πρέπει να δώσουμε χώρο, ευκαιρίες και λόγο για να συνδεθούν οι νέοι με την ιστορία και την ταυτότητά τους. Έχω συγκεκριμένο πλάνο για το πως μπορεί να γίνει αυτό και ζητώ από τον κόσμο να με εμπιστευτεί για να το υλοποιήσουμε.

Τρίτον, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας.

Έχω επισκεφθεί όλους τους συνοικισμούς εκτοπισμένων. Έχω μπει σε πολλά σπίτια. Έχω δει από κοντά τις συνθήκες.

Δεν μπορεί, το 2026, ηλικιωμένοι άνθρωποι να ζουν σε τέτοιες συνθήκες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καν ανελκυστήρας. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα χωρίς να φταίνε. Δεν ζητούν ελεημοσύνη. Δικαιούνται αξιοπρέπεια.

Για τους νέους ανθρώπους, η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη - να σπάσουμε τη γραφειοκρατία που τους αποκλείει από την αξιοποίηση των όσων δικαιούνται.

Σήμερα, οι πολύπλοκες διαδικασίες αποθαρρύνουν τη νέα γενιά εκτοπισμένων από το να αξιοποιήσουν κονδύλια και ευκαιρίες που δικαιούνται. Διεκδικούμε πιο απλά, πιο δίκαια και πιο γρήγορα συστήματα.

Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες που πρέπει να λυθούν: το δικαίωμα ψήφου εκ μητρογονίας, η ουσιαστική στήριξη των εγκλωβισμένων και των επανεγκατασταθέντων στα Μαρωνίτικα χωριά, καθώς και η ενίσχυση των οργανωμένων συνόλων και σωματείων της Κερύνειας.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα - Να δυναμώσει ξανά το «Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι». Πρέπει να ενωθούμε οι Κερυνειώτες γύρω από ένα κοινό όραμα. Να επιστρέψει στο σπίτι κάθε Κύπριου. Στην παιδεία μας. Στην κοινωνία μας. Να αφήσουμε πίσω όσα μας χωρίζουν και να διεκδικήσουμε ενωμένοι όσα δικαιούνται οι Κερυνειώτες.

Έχω πλάνο και το παρουσιάζω σε κάθε ευκαιρία. Πραγματοποίησα μέχρι στιγμής 13 διαφορετικές εκδηλώσεις σε όλη την Κύπρο όπου παρουσίασα το όραμα μου. Χαίρομαι που ο κόσμος της Κερύνειας έρχεται μαζικά, για να ακούσει αλλά και να ακουστεί. Ζητώ τη στήριξη τους γιατί πραγματικά πιστεύω σε αυτά που ετοιμάσαμε με την ομάδα μου. Για να δώσουμε στην Κερύνεια τη φωνή που της αξίζει.