ΑρχικήΚοινωνίαΡήγμα στην ΑΗΚ: Συντεχνία «αδειάζει» την απεργία και προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες
Ρήγμα στην ΑΗΚ: Συντεχνία «αδειάζει» την απεργία και προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες

 20.04.2026 - 13:50
Κόντρα εντός του Οργανισμού για την 24ωρη απεργία, με την ΑΣΤΕΠΑΗΚ να δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα συμμετάσχει και να θέτει καίρια ερωτήματα για το κόστος ενέργειας και τις καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με την πρόσφατη εξαγγελία απεργιακών μέτρων από τις τέσσερις Συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στον Οργανισμό, για 24ωρη απεργία την ερχόμενη Πέμπτη 23 Απριλίου, η ΑΣΤΕΠΑΗΚ δηλώνει την διαφωνία της, για απεργιακές κινητοποιήσεις τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι, δυστυχώς πέραν της μιας δεκαπενταετίας τα σοβαρά θέματα της ενέργειας, που ταλανίζουν την Κοινωνία και την Πολιτεία έχουν παραμείνει σε σκέψεις και εικασίες. Οι Αρμόδιοι φορείς εντός και εκτός ΑΗΚ, δεν επέτρεψαν στον Οργανισμό να εκσυγχρονιστεί και να λειτουργήσει προς όφελος της Κοινωνίας, αλλά προσπάθησαν και να τον εμποδίσουν. Ταυτόχρονα οι πολίτες – καταναλωτές είναι τα θύματα αυτών των λανθασμένων πολιτικών.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι η ώρα για απεργιακά μέτρα αυτή τη χρονική στιγμή και μάλιστα με την έκταση που οι συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ έχουν εξαγγείλει. Καθήκον μας είναι να προειδοποιήσουμε ότι, θα φέρουν αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα και χωρίς να το αντιληφθούν, χύνουν νερό στο μύλο όσων επιβουλεύονται το κλείσιμο του Οργανισμού. Υποχρέωση μας ως συνδικαλιστικό κίνημα είναι να ενημερώσουμε με σοβαρότητα και τους θεσμούς και την κοινωνία ώστε να αντιληφθούν τους πραγματικούς λόγους για το ψηλό κόστος παραγωγής, αλλά και να αναγνωρίσουμε και τις ευθύνες του Οργανισμού που δεν τοποθετήθηκε ξεκάθαρα και επίμονα από την πρώτη στιγμή, για τους κινδύνους και την αποσταθεροποίηση του δικτύου με την προσθήκη ΑΠΕ στο δίκτυο. Έπρεπε να προταθούν οι λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, ταυτόχρονα με την αδειοδότηση των ΑΠΕ.

Καταληκτικά σας ενημερώνουμε ότι, η ΑΣΤΕΠΑΗΚ δεν θα συμμετέχει στην προγραμματισμένη 24ωρη απεργία, σεβόμενη τους καταναλωτές και τον Οργανισμό και θέλει να στείλει το μήνυμα προς την κοινωνία ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών είναι παράλληλα με τα συμφέροντα της ΑΗΚ και μαζί με τους Πολίτες θα πρέπει να απαιτήσουμε εξηγήσεις:

1. Γιατί, μέχρι και σήμερα αποπληρώνουμε την εγκατεστημένη γεννήτρια αξίας εκατό εξήντα εκατομμυρίων στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού που λειτουργεί μόνο με Φυσικό Αέριο, χωρίς να παράγει.

2. Γιατί, τόση καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας.

3. Γιατί περιορίστηκε η ΑΗΚ στην εμπλοκή της σε Α.Π.Ε.

4. Γιατί δόθηκαν άδειες και εγκρίσεις για Α.Π.Ε χωρίς αποθήκευση ενέργειας.

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

  •  20.04.2026 - 11:12
Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

