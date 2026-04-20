Διαρρήξεις σχεδόν κάθε μέρα σε περιοχή της Πάφου - Τι καταγγέλλουν κάτοικοι

Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής και εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι από τη στιγμή που οι αρχές ενημερώθηκαν για την κατάσταση έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή, ενώ θα πραγματοποιηθεί και έλεγχος στο κλειστό ξενοδοχείο. Όπως ανέφερε, θα εξεταστεί κατά πόσο ,πρόσωπα έχουν εγκατασταθεί παράνομα στο κτίριο.

Είπε, ακόμη, πως λόγω απουσίας ιδιοκτήτη, δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία για διάρρηξη ή κλοπή περιουσίας από το ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Κάτοικοι πάντως της περιοχής ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι κατά τις νυχτερινές ώρες υπάρχει φως εντός του κτιρίου, κινήσεις σε διαδρόμους, καθώς ρούχα απλωμένα σε μπαλκόνια, γεγονός που ενισχύει την υποψία ότι το κτίριο χρησιμοποιείται ως άτυπο κατάλυμα. Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής καταγράφει την παρουσία τριών ατόμων, τα οποία φέρονται να σχετίζονται με τα περιστατικά διαρρήξεων. Οι σχετικές εικόνες είναι διαθέσιμες και έχουν ήδη τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών.