ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔιαρρήξεις σχεδόν κάθε μέρα σε περιοχή της Πάφου - Τι καταγγέλλουν κάτοικοι
Διαρρήξεις σχεδόν κάθε μέρα σε περιοχή της Πάφου - Τι καταγγέλλουν κάτοικοι

 20.04.2026 - 13:40
Ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των κατοίκων της περιοχής της Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων, στην Πάφο, και συγκεκριμένα στην οδό Προμηθέως, λόγω αυξημένων περιστατικών διαρρήξεων και κλοπών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα περιστατικά αυτά καταγράφονται σχεδόν καθημερινά κατά τις τελευταίες οκτώ ημέρες και φαίνεται να συνδέονται με άτομα που διαμένουν παράνομα σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην περιοχή.

Ο  Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής και εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι από τη στιγμή που οι αρχές ενημερώθηκαν για την κατάσταση έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή, ενώ θα πραγματοποιηθεί και έλεγχος στο κλειστό ξενοδοχείο. Όπως ανέφερε, θα εξεταστεί κατά πόσο ,πρόσωπα έχουν εγκατασταθεί παράνομα στο κτίριο.

Είπε, ακόμη, πως λόγω απουσίας ιδιοκτήτη, δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία για διάρρηξη ή κλοπή περιουσίας από το ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Κάτοικοι πάντως της περιοχής ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι κατά τις νυχτερινές ώρες υπάρχει φως εντός του κτιρίου, κινήσεις σε διαδρόμους, καθώς ρούχα απλωμένα σε μπαλκόνια, γεγονός που ενισχύει την υποψία ότι το κτίριο χρησιμοποιείται ως άτυπο κατάλυμα. Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής καταγράφει την παρουσία τριών ατόμων, τα οποία φέρονται να σχετίζονται με τα περιστατικά διαρρήξεων. Οι σχετικές εικόνες είναι διαθέσιμες και έχουν ήδη τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος
Βαρύ πένθος στον Αρακαπά – Πέθανε ο πατήρ Αντρέας – Πότε θα γίνει η κηδεία του - Φωτογραφία
Καλή ευκαιρία: Στο «σφυρί» πάνω από 100 αντικείμενα από την Αστυνομία – Από μοτοσικλέτες μέχρι… κοσμήματα – Δείτε φωτογραφίες
«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών
Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι άποψη έχουν οι Κύπριες γυναίκες για τους Κύπριους άντρες – H απάντηση μας εξέπληξε

 

 

 

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

  •  20.04.2026 - 11:12
Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

  •  20.04.2026 - 12:23
Ο «Γιατρός» στο Αζερμπαϊτζάν και η μεταφορά drones στην Κύπρο μέσω Τουρκίας – Ιρανικό δίκτυο που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις «ξεδόντιασε» το Ισραήλ

Ο «Γιατρός» στο Αζερμπαϊτζάν και η μεταφορά drones στην Κύπρο μέσω Τουρκίας – Ιρανικό δίκτυο που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις «ξεδόντιασε» το Ισραήλ

  •  20.04.2026 - 13:17
Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

  •  20.04.2026 - 14:46
«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

  •  20.04.2026 - 14:04
Στο κελί 34χρονος για άγρια επίθεση στην Επ. Αμμοχώστου - Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι 30χρονος

Στο κελί 34χρονος για άγρια επίθεση στην Επ. Αμμοχώστου - Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι 30χρονος

  •  20.04.2026 - 13:09
Μυστήριο με εγκαταλελειμμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο – Η αλήθεια πίσω από τις εικόνες που ανησύχησαν τους οδηγούς

Μυστήριο με εγκαταλελειμμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο – Η αλήθεια πίσω από τις εικόνες που ανησύχησαν τους οδηγούς

  •  20.04.2026 - 11:13
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκούτερ - Τι να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκούτερ - Τι να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

  •  20.04.2026 - 15:37

