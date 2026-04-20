Ροζ πινακίδες στα αυτοκίνητα: Τι σημαίνουν και ποιους οδηγούς αφορούν

ΑρχικήLike Online
 20.04.2026 - 15:59
Νέες, ροζ, πινακίδες κυκλοφορίας στη Γαλλία από το 2026. Ποιους οδηγούς αφορούν, γιατί εφαρμόζονται και τι αλλάζει στους δρόμους.

Nέα εικόνα αποκτούν οι δρόμοι στη Γαλλία, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026 τέθηκαν σε ισχύ οι ροζ πινακίδες κυκλοφορίας, ένα μέτρο που στοχεύει στην ταχύτερη αναγνώριση συγκεκριμένων οχημάτων και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η αλλαγή αφορά οχήματα με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, δίνοντας στις αρχές τη δυνατότητα να τα εντοπίζουν άμεσα, χωρίς χρονοβόρους ελέγχους.

Ποιους αφορά το νέο μέτρο

Οι ροζ πινακίδες εφαρμόζονται τόσο σε ιδιωτικής χρήσης όσο και σε επαγγελματικά οχήματα που κινούνται με προσωρινή ταξινόμηση. Πρόκειται κυρίως για:

Καινούργια ή μεταχειρισμένα οχήματα που βρίσκονται σε αναμονή έκδοσης επίσημων εγγράφων
Οχήματα προς εξαγωγή
Αυτοκίνητα που πωλούνται πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταξινόμησης.

Οι συγκεκριμένες πινακίδες συνδέονται με αριθμούς που ξεκινούν από «WW» (ιδιώτες) ή «W» (επαγγελματικά).

Γιατί επιλέχθηκε το ροζ χρώμα

Το νέο, έντονο χρώμα δεν είναι τυχαίο. Στόχος είναι η άμεση οπτική αναγνώριση από τις αρχές επιβολής του νόμου, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα απάτης που σχετίζονται με προσωρινές άδειες.

Κάθε χρόνο εκδίδονται πάνω από 400.000 τέτοιες ταξινομήσεις στη Γαλλία, γεγονός που καθιστά αναγκαίο έναν πιο αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου.

Διάρκεια και βασικά χαρακτηριστικά

Η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας έχει διάρκεια δύο μηνών, με δυνατότητα μίας μόνο παράτασης εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες.

Οι νέες πινακίδες ξεχωρίζουν εύκολα, καθώς:

  • Έχουν ροζ φόντο με μαύρους χαρακτήρες/αριθμούς
  • Περιλαμβάνουν ημερομηνία λήξης (μήνας/έτος) στη δεξιά πλευρά
  • Διατηρούν τις ίδιες διαστάσεις με τις κλασικές πινακίδες
  • Δεν φέρουν πλέον τη χαρακτηριστική μπλε λωρίδα

Η εμφανής αναγραφή της ημερομηνίας λήξης επιτρέπει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να διαπιστώνουν άμεσα αν ένα όχημα κυκλοφορεί νόμιμα.

Με το νέο σύστημα, οι γαλλικές αρχές επιχειρούν να βάλουν φρένο στην χρήση προσωρινών πινακίδων, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στο οδικό δίκτυο.

Η άμεση οπτική αναγνώριση θεωρείται κομβικής σημασίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου απαιτείται γρήγορη παρέμβαση ή επιβεβαίωση στοιχείων.

Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από τραπεζομάντιλο μέχρι τσάντες και καφετιέρες - Δείτε λίστα

«Είμαστε απελπισμένοι»: Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους – Καταγγέλλουν θανατώσεις χωρίς αποζημιώσεις

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

