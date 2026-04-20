ΑρχικήΚοινωνίαΚαταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από τραπεζομάντιλο μέχρι τσάντες και καφετιέρες - Δείτε λίστα
Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από τραπεζομάντιλο μέχρι τσάντες και καφετιέρες - Δείτε λίστα

 20.04.2026 - 15:52
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως το ενιαίο σημείο επαφής στην Κύπρο για τη λειτουργία του Συστήματος Safety Gate, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για μη εδώδιμα προϊόντα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 13 Απριλίου 2026 (Δελτίο 15) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 92 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

Τα 92 προϊόντα κατανεμήθηκαν, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, στις πιο κάτω αρμόδιες κυβερνητικές Αρχές:

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: 17 προϊόντα
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: 20 προϊόντα
Υγειονομικές Υπηρεσίες: 16 προϊόντα
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 13 προϊόντα με ένα (1) από αυτά να έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
Υπηρεσία Μεταλλείων: 12 προϊόντα
Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: 7 προϊόντα
Τμήμα Οδικών Μεταφορών: 4 προϊόντα
Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων): 3 προϊόντα

Δείτε τη λίστα με τα προϊόντα εδώ.

 

Όλες οι πληροφορίες για τα 92 προϊόντα που κοινοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι αρμόδιες Αρχές που αυτά αφορούν, φαίνονται στον πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω. Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Συστάσεις-Προειδοποιήσεις

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια Αρχή. Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια Αρχή.

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

