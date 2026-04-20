ΑρχικήΟικονομίαΣε «αναμμένα κάρβουνα» η ΕΕ για ενέργεια και μεταφορές λόγω Μέσης Ανατολής – Στο τραπέζι μέτρα για καύσιμα και εισιτήρια
Σε «αναμμένα κάρβουνα» η ΕΕ για ενέργεια και μεταφορές λόγω Μέσης Ανατολής – Στο τραπέζι μέτρα για καύσιμα και εισιτήρια

 20.04.2026 - 15:39
Σε «αναμμένα κάρβουνα» η ΕΕ για ενέργεια και μεταφορές λόγω Μέσης Ανατολής – Στο τραπέζι μέτρα για καύσιμα και εισιτήρια

Η Κομισιόν, μέσω της εκπροσώπου Τύπου Έβα Χρντσιρόβα, ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχουν συνολικές ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ αυτή τη στιγμή», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ΕΕ συντονίζεται και προετοιμάζεται για διάφορα σενάρια.

«Η διαθεσιμότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα» δηλώνει, επισημαίνοντας ότι «στην ΕΕ υπάρχει σημαντική ικανότητα διύλισης αργού πετρελαίου και παραγωγής καυσίμων αεροσκαφών».

Οι καθησυχαστικές δηλώσεις της Κομισιόν φαίνεται ότι δεν επαρκούν για να κατευνάσουν την ανησυχία γύρω από το θέμα, την ώρα μάλιστα που αυτή εντείνεται τόσο από τις δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανή κρίση στον τομέα, όσο και από τις αεροπορικές εταιρείες.

Αύριο, Τρίτη, οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ θα λάβουν μέρος στην άτυπη τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία, ως απάντηση στην εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στις άμεσες επιπτώσεις της στις αγορές ενέργειας και στον ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών.

Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, «αν και οι πλήρεις συνέπειες παραμένουν αβέβαιες, είναι σαφές ότι υπάρχουν διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές, στον εναέριο χώρο και στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα». Στόχος της αυριανής τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, είναι «στοχευμένες πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε τρεις προτεραιότητες: ισχυρό συντονισμό της ΕΕ, μείωση της εξάρτησης από εξωτερικά ορυκτά καύσιμα και υλοποίηση συγκεκριμένων, εφαρμόσιμων μέτρων».

Τέλος, σημαντική παράμετρο αποτελεί και η πιθανή αύξηση των τιμών στις αερομεταφορές, με τα κράτη-μέλη να υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια συντονισμένη, αναλογική και συμβατή με την ενιαία αγορά προσέγγιση της ΕΕ.

 

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

  •  20.04.2026 - 11:12
Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

  •  20.04.2026 - 12:23
Ο «Γιατρός» στο Αζερμπαϊτζάν και η μεταφορά drones στην Κύπρο μέσω Τουρκίας – Ιρανικό δίκτυο που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις «ξεδόντιασε» το Ισραήλ

Ο «Γιατρός» στο Αζερμπαϊτζάν και η μεταφορά drones στην Κύπρο μέσω Τουρκίας – Ιρανικό δίκτυο που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις «ξεδόντιασε» το Ισραήλ

  •  20.04.2026 - 13:17
Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

  •  20.04.2026 - 14:46
«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

  •  20.04.2026 - 14:04
Στο κελί 34χρονος για άγρια επίθεση στην Επ. Αμμοχώστου - Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι 30χρονος

Στο κελί 34χρονος για άγρια επίθεση στην Επ. Αμμοχώστου - Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι 30χρονος

  •  20.04.2026 - 13:09
Μυστήριο με εγκαταλελειμμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο – Η αλήθεια πίσω από τις εικόνες που ανησύχησαν τους οδηγούς

Μυστήριο με εγκαταλελειμμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο – Η αλήθεια πίσω από τις εικόνες που ανησύχησαν τους οδηγούς

  •  20.04.2026 - 11:13
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκούτερ - Τι να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκούτερ - Τι να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

  •  20.04.2026 - 15:37

