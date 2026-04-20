ΑρχικήΚοινωνίαΠροσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκούτερ - Τι να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκούτερ - Τι να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

 20.04.2026 - 15:37
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκούτερ - Τι να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά τη 14η και 15η εβδομάδα του 2026, στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), κοινοποιήθηκαν τα επικίνδυνα προϊόντα που παρατίθενται πιο κάτω.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο κάτω:

i.αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή, ή αντιπρόσωπο, ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.H τυχόν κατοχή των πιο κάτω οχημάτων να εξετάζεται με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ. εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

ii.εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δείτε τον κατάλογο εδώ.

 

Βίκυ Καγιά: Είναι άσχημο και ανεπίτρεπτο να γράφονται πράγματα για την προσωπική μου ζωή τα οποία δεν ισχύουν

Σε «αναμμένα κάρβουνα» η ΕΕ για ενέργεια και μεταφορές λόγω Μέσης Ανατολής – Στο τραπέζι μέτρα για καύσιμα και εισιτήρια

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

  •  20.04.2026 - 11:12
Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

  •  20.04.2026 - 12:23
Ο «Γιατρός» στο Αζερμπαϊτζάν και η μεταφορά drones στην Κύπρο μέσω Τουρκίας – Ιρανικό δίκτυο που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις «ξεδόντιασε» το Ισραήλ

Ο «Γιατρός» στο Αζερμπαϊτζάν και η μεταφορά drones στην Κύπρο μέσω Τουρκίας – Ιρανικό δίκτυο που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις «ξεδόντιασε» το Ισραήλ

  •  20.04.2026 - 13:17
Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

  •  20.04.2026 - 14:46
«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

  •  20.04.2026 - 14:04
Στο κελί 34χρονος για άγρια επίθεση στην Επ. Αμμοχώστου - Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι 30χρονος

Στο κελί 34χρονος για άγρια επίθεση στην Επ. Αμμοχώστου - Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι 30χρονος

  •  20.04.2026 - 13:09
Μυστήριο με εγκαταλελειμμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο – Η αλήθεια πίσω από τις εικόνες που ανησύχησαν τους οδηγούς

Μυστήριο με εγκαταλελειμμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο – Η αλήθεια πίσω από τις εικόνες που ανησύχησαν τους οδηγούς

  •  20.04.2026 - 11:13
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκούτερ - Τι να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκούτερ - Τι να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

  •  20.04.2026 - 15:37

