«Είμαστε απελπισμένοι»: Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους – Καταγγέλλουν θανατώσεις χωρίς αποζημιώσεις
«Είμαστε απελπισμένοι»: Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους – Καταγγέλλουν θανατώσεις χωρίς αποζημιώσεις

 20.04.2026 - 16:01
Σε κατάσταση απόγνωσης δηλώνουν ότι βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στην Κύπρο, καταγγέλλοντας ότι οι θανατώσεις ζώων για τον αφθώδη πυρετό προχωρούν χωρίς σαφές πλαίσιο αποζημιώσεων και χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα.

Η ένταση εκφράστηκε την Κυριακή με ολιγόλεπτη πορεία διαμαρτυρίας στην είσοδο της Λευκωσίας, όπου παραγωγοί έκλεισαν για σύντομο χρονικό διάστημα τον δρόμο στη συμβολή των λεωφόρων Λεμεσού και Αθαλάσσας, αφού προηγουμένως είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Οι διαμαρτυρόμενοι παρέδωσαν υπόμνημα στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλο Πίπη, ζητώντας να σταματήσουν οι θανατώσεις υγιών ζώων και να καθοριστεί συγκεκριμένο σχέδιο αποζημιώσεων.

«Βγήκαμε θετικοί. Είμαστε απελπισμένοι», δήλωσε τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ η κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτρια κρεοπωλείου Στέλλα Πέτρου, εκ των διοργανωτών της κινητοποίησης. «Έχουμε πρόβατα και αύριο θα μας τα θανατώσουν. Δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί», ανέφερε.

Όπως είπε, με υπόμνημα που επέδωσαν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ζητούν να σταματήσει η θανάτωση υγιών ζώων και να υπάρξει σαφές πλαίσιο αποζημιώσεων. «Τα νούμερα που ακούμε είναι αστεία. Ένα αιγοπρόβατο από τη στιγμή που θα γεννηθεί χρειάζεται περίπου 600 ευρώ και έρχονται να μου δώσουν 113 ευρώ», πρόσθεσε.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι θανατώσεις «δεν ωφελούν πουθενά», σημειώνοντας ότι, από τη στιγμή που δεν εφαρμόζονται αντίστοιχα μέτρα στις κατεχόμενες περιοχές, «είναι δώρον άδωρον». Έθεσε επίσης ζήτημα για τη διακίνηση προϊόντων, αναφέροντας ότι «εξάγεται γάλα από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές».

Παράλληλα διερωτήθηκε πώς καλύπτεται η ζήτηση σε γάλα από τους τυροκόμους με τόσες σφαγές ζώων που γίνονται.

«Παράγαμε τόσο γάλα και τώρα οι τυροκόμοι δεν μας το ζητούν. Με τόσες θανατώσεις έπρεπε να υπάρχει μείωση, από πού βρίσκουν το γάλα;» διερωτήθηκε.

Αναφερόμενη στην οικονομική κατάσταση των παραγωγών, η κ. Πέτρου είπε ότι πολλοί έχουν επενδύσει σε σύγχρονες μονάδες με δανεισμό.

«Εμείς είμαστε απλά παιδιά. Καταχρεωθήκαμε για να κάνουμε υπερσύγχρονες μονάδες. Μας έλεγαν να σπουδάσουμε και να επενδύσουμε, και τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους ήταν και νέοι που σπούδασαν το αντικείμενο και δανείστηκαν για να δημιουργήσουν μονάδες.

Απαντώντας σε επικρίσεις, τόνισε ότι η κινητοποίηση τους δεν είχε πολιτικά κίνητρα. «Η συγκέντρωση δεν ήταν για πολιτικούς σκοπούς, ήταν για όλους. Εμένα, που αύριο δεν θα έχω να φάω, με προσβάλλει να μου λένε ότι έχω πολιτικούς σκοπούς», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε και επιφυλάξεις για τα μέτρα βιοασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι «κάποιοι μας είπαν να μην μαζευτούμε για να μην υπάρξει διασπορά», αλλά, όπως ανέφερε, τη διασπορά "την κάνουν άλλοι όταν δεν λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα", επικρίνοντας και λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Αναφερόμενη στις επιπτώσεις για τον κλάδο, η κ. Πέτρου σημείωσε ότι οι εξαγωγές έχουν ήδη διακοπεί και ότι η επαναδραστηριοποίηση θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο. Όπως είπε, η επανεκκίνηση των μονάδων μπορεί να γίνει περίπου οκτώ μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα, ενώ για την επανέναρξη εξαγωγών –ιδίως σε προϊόντα όπως το χοιρινό– ενδέχεται να χρειαστούν από τρία έως πέντε χρόνια.

Τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην Κύπρο οδήγησαν τις αρχές να εφαρμόσουν μέτρα περιορισμού, περιλαμβανομένων των θανατώσεων των ζώων επηρεαζόμενων μονάδων. Κτηνοτρόφοι, ωστόσο, προειδοποιούν ότι χωρίς σαφή στήριξη και συγκεκριμένες αποφάσεις, ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο επιβίωσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

