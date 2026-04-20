Video: Νύφη αποκαλύπτει τoν απίστευτο λόγο που της έριξε μαύρη μπογιά η γυναίκα του αδερφού της

Πρωταγωνίστριες η Τζέμα Μονκ και η Αντονία Ίστγουντ (ή αλλιώς με οικογενειακούς όρους κουνιάδα και νύφη, αντίστοιχα).

Όταν η Τζέμα, κουνιάδα της Ίστγουντ εμφανίστηκε την ημέρα του γάμου της με τα ακριβό νυφικό, η γυναίκα του αδερφού της εξαπέλυσε μία πρωτοφανή επίθεση στη μητέρα δύο παιδιών, εξαπολύοντας μαύρη μπογιά, περιλούζοντάς την από πάνω έως κάτω.

Οι εικόνες προκάλεσαν έκπληξη και απορίες και το θύμα - νύφη αποκαλύπτει τι πυροδότησε αυτή την περίεργη επίθεση «εκδίκησης» στη μεγάλη της μέρα και τον μόνιμο αντίκτυπο που της άφησε.

Σύμφωνα με τη νύφη, τον Μάιο του 2024 την ημέρα του γάμου της με τον παιδικό της έρωτα Κεν στο Oakwood House στο Maidstone του Κεντ, ο αδερφός της νύφης και η σύζυγός του τους είχαν στήσει «ενέδρα» και τους περίμεναν «σκυμμένοι πίσω από έναν τοίχο», καθώς δεν είχαν προσκληθεί λόγω μιας διαμάχης μεταξύ των ζευγαριών που χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η ιστορία γίνεται ακόμα πιο περίεργη, καθώς όπως εξιστορεί η νύφη, το «αντίπαλο» ζευγάρι ήταν πεπεισμένο ότι οι νεόνυμφοι τους είχαν καταστρέψει τον γάμο τους, βάζοντας τρικλοποδιά στην τότε νύφη, σε μία τελετή που όπως ομολογεί η Τζέμα όλα πήγαν στραβά.

Αν και είπε ότι δεν υπήρχε «κακία μεταξύ τους» πριν από τον γάμο τους 2023, η Μονκ παραδέχτηκε ότι δεν ήταν η μεγαλύτερη θαυμάστρια της συζύγου του αδερφού της, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τις οικογένειές τους για να είναι μαζί.

«Η σύγκρουση μεταξύ μας σήμαινε ότι δεν καλέσαμε ούτε τον Άσλεϊ, ούτε την Τόνι στο γάμο μας», συνέχισε η Μονκ. «Αλλά καλέσαμε την πρώην σύζυγό του και τη 14χρονη κόρη του γιατί είχαμε φιλικές σχέσεις τουλάχιστον μαζί τους».

Αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συνέβη πριν της ρίξουν μαύρη μπογιά στον γάμο, η Μονκ ισχυρίστηκε ότι οι ενέργειες της Ίστγουντ είχαν επίσης ως αποτέλεσμα ο πατέρας της να τρακάρει το αυτοκίνητό του.

Περιγράφοντας την επίμαχη σκηνή η νύφη θυμάται: «Είχα κάνει μερικά βήματα όταν άκουσα να φωνάζουν το όνομά μου», είπε η Μονκ. «Γύρισα νομίζοντας ότι είχα πιάσει κάπου το νυφικό και δέχθηκα μαύρη μπογιά πάνω μου!

«Η μπογιά μπήκε στα μάτια και στα μαλλιά μου. Πιτσιλίστηκε και στις παράνυμφους μου. Συνέβη τόσο γρήγορα που για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου δεν ήξερα τι συνέβαινε. Ενστικτωδώς, κυνήγησα την Τόνι και την άρπαξα από τα μαλλιά.

«Αλλά κοίταξα ψηλά και είδα ότι ο πατέρας μου είχε προσπαθήσει να βγει από το αυτοκίνητο για να με βοηθήσει. Το όχημα ήταν στην όπισθεν και ήταν μισός-μισός έξω από το αυτοκίνητο καθώς προσέκρουσε σε τοίχο. Άφησα την Τόνι για να βοηθήσω τον μπαμπά μου και έφυγε με τον αδερφό μου».

Το περιστατικό δεν άλλαξε τον προγραμματισμό και το ζευγάρι παντρεύτηκε με δύο ώρες καθυστέρηση, αλλά δεν έχει καμία φωτογραφία της πιο ευτυχισμένης στιγμής της κοινής ζωής, εξαιτίας των οδυνηρών αναμνήσεων.

Η Ίστγουντ, 49 ετών, καταδικάστηκε σε 10μηνη φυλάκιση με αναστολή, πρόστιμο 5.000 λιρών και 160 ώρες κοινωνικής εργασίας.

Ο αδερφός της νύφης μοιράστηκε μια σύντομη δήλωση σχετικά με την οικογενειακή διαμάχη, επιμένοντας ότι υπάρχει «περισσότερο σε αυτό».

Είπε ότι η σύζυγός του «έχει υποφέρει αρκετά» και ότι τώρα και οι δύο «θέλουν να τελειώσει μια και καλή», προσθέτοντας: «Έκανε ό,τι έκανε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι χρειάστηκαν 18 μήνες για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr