ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν»

 20.04.2026 - 17:02
Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία που συμμετέχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Πακιστάν και αναμένεται να φθάσουν εντός λίγων ωρών, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post, προσθέτοντας ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους εφόσον υπάρξει πρόοδος.

Μάλιστα, σε άλλη του συνέντευξη στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος το προχώρησε ακόμα περισσότερο, λέγοντας πως «σήμερα» θα υπογραφεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Υποτίθεται ότι θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες», ανέφερε ο Τραμπ στη Post, απορρίπτοντας τις αμφιβολίες για πιθανή κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. «Θα υπέθετα ότι σε αυτό το στάδιο κανείς δεν παίζει παιχνίδια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ - στην οποία συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ - βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για τον επόμενο γύρο συνομιλιών.

«Κατευθύνονται ήδη εκεί», δήλωσε ο Τραμπ λίγο μετά τις 9 το πρωί (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ). «Θα βρίσκονται εκεί απόψε» πρόσθεσε.

Το χρονοδιάγραμμα υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα των συνομιλιών, που πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.



Ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μιας σημαντικής διπλωματικής κίνησης, δηλώνοντας ότι δεν αποκλείει απευθείας συνάντηση με την ιρανική ηγεσία εάν προκύψει η ευκαιρία.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», ανέφερε. «Εάν θέλουν να συναντηθούμε, διαθέτουμε πολύ ικανούς ανθρώπους - αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται μία βασική και αδιαπραγμάτευτη απαίτηση: το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια απόκτησης πυρηνικών όπλων.

«Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό», δήλωσε. «Δεν θα υπάρξει πυρηνικό όπλο», είπε, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να ευημερήσει εφόσον συμμορφωθεί. «Κατά τα άλλα, πρόκειται για μια υπέροχη χώρα — πραγματικά θα μπορούσε να είναι», ανέφερε.

Ωστόσο, ο πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιες συνέπειες θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Τεχεράνη εάν αρνηθεί να συμμορφωθεί ή εάν οι συνομιλίες καταρρεύσουν, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.

Θετική, αλλά χωρίς απόφαση, η στάση της Τεχεράνης

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει θετικά το ενδεχόμενο συμμετοχής στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Σήμερα η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, λέει ο Τραμπ ενώ ο Βανς κατευθύνεται στο Ισλαμαμπάντ

Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται σε εξέλιξη θετικές προσπάθειες διαμεσολάβησης από το Πακιστάν με στόχο τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού και τη διασφάλιση της συμμετοχής του Ιράν στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή από το Πακιστάν που εμπλέκεται στις συνομιλίες υπενθύμισε ότι η δίμηνη εκεχειρία λήγει στις 22 Απριλίου στις 8 μ.μ. (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ).

Επαναλειτουργούν τα βασικά αεροδρόμια της Τεχεράνης

Το Ιράν επανέφερε σε λειτουργία τα βασικά αεροδρόμια της πρωτεύουσας, το Ιμάμ Χομεϊνί και το Μεχραμπάντ, τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας, έπειτα από το κλείσιμό τους λόγω του πολέμου των τελευταίων εβδομάδων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Χορηγήθηκε άδεια για επιβατικές πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί και στο Αεροδρόμιο Μεχραμπάντ», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Η ίδια ανακοίνωση προσθέτει ότι επιβατικές πτήσεις από δέκα αεροδρόμια σε ολόκληρο το Ιράν θα είναι επίσης δυνατές από το Σάββατο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος
Βαρύ πένθος στον Αρακαπά – Πέθανε ο πατήρ Αντρέας – Πότε θα γίνει η κηδεία του - Φωτογραφία
Σοκαριστικό: Πέταξαν δέκα νεογέννητα κουταβάκια σε χωράφι – Εθελοντές ζητούν βοήθεια με το τάισμά τους – Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκούτερ - Τι να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα
Ανδρέας Γεωργίου: Επιστρέφει σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό με δύο σειρές – Η επίσημη ανακοίνωση
Απίστευτη απάτη: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον τραπεζικό λογαριασμό μέσω Face ID

 

 

 

Video: Νύφη αποκαλύπτει τoν απίστευτο λόγο που της έριξε μαύρη μπογιά η γυναίκα του αδερφού της

 20.04.2026 - 16:59
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Στυλιανού - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

 20.04.2026 - 17:18
Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Σε μια εφ’ όλης της ύλης παρέμβαση στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε τις προθέσεις της κυβέρνησης γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, με κυριότερα τις καταγγελίες για διαφθορά και την κρίση στην κτηνοτροφία.

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

  •  20.04.2026 - 12:23
Επανέρχεται ο ΕΟΑ Λάρνακας - «Ασαφής ο τρόπος χειρισμού υποθέσεων ακατάλληλων οικοδομών από προηγούμενες αρχές»

Επανέρχεται ο ΕΟΑ Λάρνακας - «Ασαφής ο τρόπος χειρισμού υποθέσεων ακατάλληλων οικοδομών από προηγούμενες αρχές»

  •  20.04.2026 - 18:05
Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν»

Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν»

  •  20.04.2026 - 17:02
Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

  •  20.04.2026 - 14:46
«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

  •  20.04.2026 - 14:04
Νέες αποκαλύψεις: Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί ΥΚΕ στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού

Νέες αποκαλύψεις: Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί ΥΚΕ στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού

  •  20.04.2026 - 17:30
Παγκύπριες εξετάσεις: Αυτά είναι τα εξεταστικά κέντρα ανά επαρχία

Παγκύπριες εξετάσεις: Αυτά είναι τα εξεταστικά κέντρα ανά επαρχία

  •  20.04.2026 - 16:44
Νέες καταγγελίες για απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις - Πώς ξεγελούν τους πολίτες

Νέες καταγγελίες για απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις - Πώς ξεγελούν τους πολίτες

  •  20.04.2026 - 19:18

