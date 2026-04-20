Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν»

Μάλιστα, σε άλλη του συνέντευξη στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος το προχώρησε ακόμα περισσότερο, λέγοντας πως «σήμερα» θα υπογραφεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Υποτίθεται ότι θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες», ανέφερε ο Τραμπ στη Post, απορρίπτοντας τις αμφιβολίες για πιθανή κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. «Θα υπέθετα ότι σε αυτό το στάδιο κανείς δεν παίζει παιχνίδια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ - στην οποία συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ - βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για τον επόμενο γύρο συνομιλιών.

«Κατευθύνονται ήδη εκεί», δήλωσε ο Τραμπ λίγο μετά τις 9 το πρωί (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ). «Θα βρίσκονται εκεί απόψε» πρόσθεσε.



Το χρονοδιάγραμμα υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα των συνομιλιών, που πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.









Ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μιας σημαντικής διπλωματικής κίνησης, δηλώνοντας ότι δεν αποκλείει απευθείας συνάντηση με την ιρανική ηγεσία εάν προκύψει η ευκαιρία.



«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», ανέφερε. «Εάν θέλουν να συναντηθούμε, διαθέτουμε πολύ ικανούς ανθρώπους - αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω».



Σύμφωνα με τον ίδιο, στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται μία βασική και αδιαπραγμάτευτη απαίτηση: το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια απόκτησης πυρηνικών όπλων.



«Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό», δήλωσε. «Δεν θα υπάρξει πυρηνικό όπλο», είπε, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να ευημερήσει εφόσον συμμορφωθεί. «Κατά τα άλλα, πρόκειται για μια υπέροχη χώρα — πραγματικά θα μπορούσε να είναι», ανέφερε.



Ωστόσο, ο πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιες συνέπειες θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Τεχεράνη εάν αρνηθεί να συμμορφωθεί ή εάν οι συνομιλίες καταρρεύσουν, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.

Θετική, αλλά χωρίς απόφαση, η στάση της Τεχεράνης

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει θετικά το ενδεχόμενο συμμετοχής στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.





Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται σε εξέλιξη θετικές προσπάθειες διαμεσολάβησης από το Πακιστάν με στόχο τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού και τη διασφάλιση της συμμετοχής του Ιράν στις διαπραγματεύσεις.



Πηγή από το Πακιστάν που εμπλέκεται στις συνομιλίες υπενθύμισε ότι η δίμηνη εκεχειρία λήγει στις 22 Απριλίου στις 8 μ.μ. (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ).

Επαναλειτουργούν τα βασικά αεροδρόμια της Τεχεράνης

Το Ιράν επανέφερε σε λειτουργία τα βασικά αεροδρόμια της πρωτεύουσας, το Ιμάμ Χομεϊνί και το Μεχραμπάντ, τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας, έπειτα από το κλείσιμό τους λόγω του πολέμου των τελευταίων εβδομάδων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.



«Χορηγήθηκε άδεια για επιβατικές πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί και στο Αεροδρόμιο Μεχραμπάντ», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.



Η ίδια ανακοίνωση προσθέτει ότι επιβατικές πτήσεις από δέκα αεροδρόμια σε ολόκληρο το Ιράν θα είναι επίσης δυνατές από το Σάββατο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα