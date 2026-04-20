Μαλάς: «Από κακές πρακτικές η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού - Το παλιό μοντέλο δεν μπορεί να συνεχιστεί»
Μαλάς: «Από κακές πρακτικές η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού - Το παλιό μοντέλο δεν μπορεί να συνεχιστεί»

 20.04.2026 - 21:22
Το παλιό μοντέλο της κτηνοτροφίας δεν μπορεί να συνεχιστεί,  δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα, Σταύρος Μαλάς, ο οποίος παρέστη τη Δευτέρα σε σύσκεψη της επιδημιολογικής ομάδας για τον αφθώδη πυρετό.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα και το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των μέτρων, η επιδημιολογική ομάδα επεξεργάζεται διάφορα σενάρια και εισηγήσεις, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σε σχέση με την εξάπλωση του ιού στη Δυτική Λευκωσία, ο κ. Μαλάς ανέφερε ότι είναι αδιευκρίνιστος ο λόγος, όμως σημείωσε ότι «οι ενδείξεις είναι ότι έγινε από κακές πρακτικές όσον αφορά τη μετακίνηση των ζώων». 

«Όταν μετακινείς αμνοερίφια και δεν κάνεις σωστή απολύμανση και πας και φορτώνεις χοιρίδια, μια μικρή εστία να αφήσεις πίσω σου αφήνεις και το πρόβλημα. Και τα χοιρίδια είναι πιο ευάλωτα», εξήγησε.

Όσο αφορά τους ελέγχους στις μονάδες, ο Σταύρος Μαλάς είπε ότι έχουν αναλυθεί περίπου 490 μονάδες, εκ των οποίων οι 101 έχουν βγει θετικές.

«Είναι κοντά στο 20-22%, είναι το ποσοστό που αναμέναμε περίπου», σημείωσε.  

«Ο τρόπος που ήταν οργανωμένες οι κτηνοτροφικές περιοχές, έχει δημιουργήσει συνθήκες έτσι ώστε το πρόβλημα (σ.σ. της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού) να είναι χειρότερο από όσο έπρεπε να είναι», ανέφερε ο κ. Μαλάς.

Σε σχέση με το ζωικό κεφάλαιο, ο κ. Μαλάς ξεκαθάρισε ότι η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή δεν συζητά για αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου από το εξωτερικό.

«Η Επιτροπή συζητά μόνο από την εγχώρια αγορά. Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να χτίσουμε τη κτηνοτροφία στη βάση των ντόπιων φυλών, που είναι και πιο ανθεκτικές», εξήγησε.

«Αν περιοριστεί ο ιός, υπάρχει πάρα πολύ ζωικό κεφάλαιο στη χώρα μας για να το αναπληρώσουμε», κατέληξε ο κ. Μαλάς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Την ανάγκη διασφάλισης της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας ως βασικής προϋπόθεσης για την πρόοδο της χώρας ανέδειξε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, κατά την παρουσίαση, τη Δευτέρα, των κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και στόχων του κόμματος για τα επόμενα χρόνια.

