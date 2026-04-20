ΑρχικήLike Online
LIKE ONLINE

Δυο έφηβοι βρήκαν διαμάντι 709 καρατίων αξίας 5 εκατ. και πήραν μόλις 67.000 ευρώ

 20.04.2026 - 22:24
Δυο έφηβοι βρήκαν διαμάντι 709 καρατίων αξίας 5 εκατ. και πήραν μόλις 67.000 ευρώ

Μια ιστορία που αναδεικνύει τις αντιφάσεις της βιομηχανίας διαμαντιών εκτυλίχθηκε στη Σιέρα Λεόνε, όταν δύο έφηβοι ανακάλυψαν έναν από τους μεγαλύτερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο, χωρίς ωστόσο να έχουν το ανάλογο οικονομικό όφελος.

Το 2017, οι τότε 16χρονοι Komba Johnbull και Andrew Saffea εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο «διαμάντι της ειρήνης», ένα εύρημα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς.

Παρά τις πιέσεις για παράνομη πώληση, ο ιδιοκτήτης του ορυχείου, Emmanuel Momoh, παρέδωσε την πέτρα στις αρχές. Το διαμάντι βγήκε σε δημοπρασία και αγοράστηκε τελικά από τον Βρετανό επιχειρηματία Laurence Graff έναντι περίπου 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων (πάνω από 5 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, η αμοιβή για τους δύο νεαρούς ήταν δυσανάλογα μικρή. Όπως προέβλεπε η συμφωνία, έλαβαν περίπου 67.000 ευρώ, ενώ μέρος των εσόδων κατευθύνθηκε στο κράτος και σε τοπικές υποδομές.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τις χρόνιες παθογένειες στον τομέα των ορυχείων της χώρας, ο οποίος έχει συνδεθεί ιστορικά με συγκρούσεις και εκμετάλλευση, ιδίως κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της περιόδου 1991–2002.

Σήμερα, οι ζωές των δύο ανδρών παραμένουν μακριά από την εικόνα πλούτου που θα ανέμενε κανείς. Ο Johnbull εργάζεται ως τεχνίτης, ενώ ο Saffea απασχολείται σε στάβλο, με τους ίδιους να αναγνωρίζουν ότι, παρά την ευκαιρία που τους δόθηκε, τα χρήματα δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα μπορούσαν. Παράλληλα, εκφράζουν την άποψη ότι η ανακάλυψή τους δεν αναγνωρίστηκε ποτέ στον βαθμό που έπρεπε.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ερντογάν: Αυστηρότεροι νόμοι για την οπλοκατοχή μετά τις επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία

 20.04.2026 - 22:07
«Δεν επιτρέπονται πειραματισμοί και μοιραία λάθη» - Βολές Αννίτας κατά Οδυσσέα και Δρουσιώτη

«Δεν επιτρέπονται πειραματισμοί και μοιραία λάθη» - Βολές Αννίτας κατά Οδυσσέα και Δρουσιώτη

Την ανάγκη διασφάλισης της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας ως βασικής προϋπόθεσης για την πρόοδο της χώρας ανέδειξε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, κατά την παρουσίαση, τη Δευτέρα, των κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και στόχων του κόμματος για τα επόμενα χρόνια.

«Δεν επιτρέπονται πειραματισμοί και μοιραία λάθη» - Βολές Αννίτας κατά Οδυσσέα και Δρουσιώτη

«Δεν επιτρέπονται πειραματισμοί και μοιραία λάθη» - Βολές Αννίτας κατά Οδυσσέα και Δρουσιώτη

  •  20.04.2026 - 19:59
ΟΗΕ: Απαντά για τη φωτογραφία της Ντι Κάρλο με τη σημαία του ψευδοκράτους - «Δεν υποδηλώνει καμία αλλαγή στη θέση για το Κυπριακό»

ΟΗΕ: Απαντά για τη φωτογραφία της Ντι Κάρλο με τη σημαία του ψευδοκράτους - «Δεν υποδηλώνει καμία αλλαγή στη θέση για το Κυπριακό»

Τραμπ για Ιράν: «Κλείνουμε μια καλύτερη συμφωνία από την προηγούμενη, πολύ δύσκολα θα δοθεί παράταση στην εκεχειρία»

Τραμπ για Ιράν: «Κλείνουμε μια καλύτερη συμφωνία από την προηγούμενη, πολύ δύσκολα θα δοθεί παράταση στην εκεχειρία»

Μαλάς: «Από κακές πρακτικές η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού - Το παλιό μοντέλο δεν μπορεί να συνεχιστεί»

Μαλάς: «Από κακές πρακτικές η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού - Το παλιό μοντέλο δεν μπορεί να συνεχιστεί»

Επανέρχεται ο ΕΟΑ Λάρνακας - «Ασαφής ο τρόπος χειρισμού υποθέσεων ακατάλληλων οικοδομών από προηγούμενες αρχές»

Επανέρχεται ο ΕΟΑ Λάρνακας - «Ασαφής ο τρόπος χειρισμού υποθέσεων ακατάλληλων οικοδομών από προηγούμενες αρχές»

Νέες αποκαλύψεις: Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί ΥΚΕ στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού

Νέες αποκαλύψεις: Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί ΥΚΕ στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού

Παγκύπριες εξετάσεις: Αυτά είναι τα εξεταστικά κέντρα ανά επαρχία

Παγκύπριες εξετάσεις: Αυτά είναι τα εξεταστικά κέντρα ανά επαρχία

Νέες καταγγελίες για απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις - Πώς ξεγελούν τους πολίτες

Νέες καταγγελίες για απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις - Πώς ξεγελούν τους πολίτες

