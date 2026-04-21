ΑρχικήΚοινωνίαΣχολεία: Ξεκίνησαν οι επιβεβαιώσεις εγγραφών - Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολεία: Ξεκίνησαν οι επιβεβαιώσεις εγγραφών - Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

 21.04.2026 - 10:49
Σχολεία: Ξεκίνησαν οι επιβεβαιώσεις εγγραφών - Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Καθώς πλησιάζει η νέα σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει στους γονείς τη σημασία της έγκαιρης επιβεβαίωσης εγγραφών για τα παιδιά τους, ώστε να διασφαλιστεί ομαλά η φοίτησή τους.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία για μαθητές Δημοτικών (Γ΄-Στ΄ τάξη) και Νηπιαγωγείων θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 24 Απριλίου 2026, ενώ για τις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού (Α΄-Β΄) θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων (τάξεις Γ΄-Στ΄) και Νηπιαγωγείων (4 4/12-6 χρονών) θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιβεβαίωση των εγγραφών για τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα πραγματοποιηθεί από τις 21 μέχρι και τις 24 Απριλίου 2026.

Η επιβεβαίωση των εγγραφών θα γίνει, όπως και την περσινή σχολική χρονιά, ηλεκτρονικά για όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες που θα φοιτήσουν στις τάξεις Γ΄-Στ΄ του Δημοτικού Σχολείου και όλα τα παιδιά 4 4/12 χρονών και άνω (με ημερομηνία γέννησης 01/09/2020-30/04/2022) που θα φοιτήσουν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, καθώς και για όλα τα παιδιά ηλικίας 4 4/12-4 8/12 χρονών (με ημερομηνία γέννησης 01/01/2022-30/04/2022) που θα φοιτήσουν στα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Η Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή των παιδιών τους από την Τρίτη, 21 Απριλίου 2026, μέχρι και την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να μεταβούν στη συγκεκριμένη Πύλη και μέσω του διαδικτυακού Συνδέσμου (Banner) που υπάρχει στον ιστότοπο του ΥΠΑΝ, στον οποίο είναι αναρτημένο και Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους γονείς/κηδεμόνες.

Συγκεκριμένα, στις 21-24 Απριλίου 2026 οι γονείς θα πρέπει να ακολουθήσουν την πιο κάτω διαδικασία με στόχο την επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού τους:

  1. Σύνδεση με την Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών:
  2. Επιλογή του εικονιδίου Επιβεβαίωση Εγγραφής
  3. Καταχώριση από τον/τη γονέα/κηδεμόνα:
    • του αριθμού του κινητού του/της τηλεφώνου,
    • της ηλεκτρονικής του/της διεύθυνσης – email (προαιρετικά),
    • του αριθμού του Δελτίου Ταυτότητας του παιδιού του/της ή του διαβατηρίου ή του αριθμού ARC (ανάλογα με τον αριθμό ταυτοποίησης που είναι καταχωρισμένος στο σχολείο) και
    • της ημερομηνίας γέννησης του παιδιού του/της με τη μορφή ηη/μμ/εεεε. Επισημαίνεται ότι αν οποιοδήποτε πεδίο απαιτεί να συμπληρωθούν γράμματα, αυτά πρέπει να καταχωριστούν με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλικό αλφάβητο). Επίσης, όλοι οι αριθμοί (προσωπικός αριθμός εγγραφής, διαβατήριο, ARC, τηλέφωνο) πρέπει να είναι γραμμένοι χωρίς κενά (spaces), χωρίς παύλες, καθέτους ή τελείες και χωρίς μηδενικά στην αρχή.
  4. Το Σύστημα προχωρεί αυτόματα στον έλεγχο και στην επιβεβαίωση των στοιχείων που καταχωρίστηκαν.
    o Με την ορθή καταχώριση των πιο πάνω πληροφοριών, το Σύστημα θα αποστείλει στο κινητό τηλέφωνο του/της γονέα/γονέως/κηδεμόνα/κηδεμόνος έναν Προσωρινό Κωδικό Πρόσβασης (OTP).
    o Στην περίπτωση που τα στοιχεία δεν καταχωρίστηκαν ορθά, θα εμφανιστεί μήνυμα για εκ νέου καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων ή για επικοινωνία με το σχολείο του παιδιού για επιβεβαίωση των πιο πάνω στοιχείων.
  5. Καταχώριση του Προσωρινού Κωδικού Πρόσβασης (OTP) στο Σύστημα, οπότε θα εμφανιστούν τα στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας.
  6. Για την ολοκλήρωση της επιβεβαίωσης της εγγραφής το Σύστημα θα ζητήσει, προαιρετικά, επιπλέον πληροφορίες για τον/τη μαθητή/μαθήτρια. Ο/Η γονέας/ κηδεμόνας μπορεί να καταχωρίσει ή όχι τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξει Επιβεβαίωση Εγγραφής.

Οι γονείς/κηδεμόνες που δυσκολεύονται να κάνουν την ηλεκτρονική επιβεβαίωση, μπορούν να επικοινωνήσουν για παροχή βοήθειας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με το σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Οι γονείς/κηδεμόνες που θα κάνουν με επιτυχία την ηλεκτρονική επιβεβαίωση εγγραφής του παιδιού τους θα λάβουν σχετικό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (αν αυτή έχει δοθεί).

Στις 27 Απριλίου 2026 τα σχολεία θα επικοινωνήσουν, τηλεφωνικώς, με τους γονείς/ κηδεμόνες που δεν θα μπορέσουν για οποιονδήποτε λόγο να κάνουν ηλεκτρονικά την επιβεβαίωση εγγραφής του παιδιού τους, ώστε αφού εξασφαλίσουν τη συγκατάθεσή τους, να προβούν τα ίδια στην επιβεβαίωση της εγγραφής των συγκεκριμένων μαθητών/ριών.

 Σημειώνεται ότι η επιβεβαίωση εγγραφών, για τη σχολική χρονιά 2026-2027, των μαθητών/ριών των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων (τάξεις Α΄- Β΄) θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΠτΔ: Υποδέχτηκε στο Προεδρικό τον Λακρουά - Δέχθηκε συγχαρητήρια για τον ανθρωπιστικό ρόλο στη Μ. Ανατολή

ΠτΔ: Υποδέχτηκε στο Προεδρικό τον Λακρουά - Δέχθηκε συγχαρητήρια για τον ανθρωπιστικό ρόλο στη Μ. Ανατολή

Το πρωί, ο Jean-Pierre Lacroix, Αναπληρωτής ΓΓ ΟΗΕ και επικεφαλής των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της UNFICYP Khassim Diagne.

ΠτΔ: Υποδέχτηκε στο Προεδρικό τον Λακρουά - Δέχθηκε συγχαρητήρια για τον ανθρωπιστικό ρόλο στη Μ. Ανατολή

ΠτΔ: Υποδέχτηκε στο Προεδρικό τον Λακρουά - Δέχθηκε συγχαρητήρια για τον ανθρωπιστικό ρόλο στη Μ. Ανατολή

  •  21.04.2026 - 10:42
Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραπέμφθηκε σε δίκη για τον φερόμενο βιασμό - Πότε αρχίζει

Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραπέμφθηκε σε δίκη για τον φερόμενο βιασμό - Πότε αρχίζει

  •  21.04.2026 - 09:42
Νίκος Κληρίδης: Κατέθεσε στο Ανώτατο αίτημα για ακύρωση εντάλματος - «Πού βρίσκεται η Σάντυ τώρα;»

Νίκος Κληρίδης: Κατέθεσε στο Ανώτατο αίτημα για ακύρωση εντάλματος - «Πού βρίσκεται η Σάντυ τώρα;»

  •  21.04.2026 - 11:25
Βαφεάδης: «Ενώπιόν μας η πιθανότητα έλλειψης καυσίμων μεταφορών - Ανάγκη προετοιμασίας σε όλα τα επίπεδα»

Βαφεάδης: «Ενώπιόν μας η πιθανότητα έλλειψης καυσίμων μεταφορών - Ανάγκη προετοιμασίας σε όλα τα επίπεδα»

  •  21.04.2026 - 11:36
Υπόθεση «Σάντυ»: Η δικαστική διαμάχη για αναγνώριση του παιδιού της - Αρνήθηκε DNA και τον έβγαλαν πατέρα

Υπόθεση «Σάντυ»: Η δικαστική διαμάχη για αναγνώριση του παιδιού της - Αρνήθηκε DNA και τον έβγαλαν πατέρα

  •  21.04.2026 - 10:04
Αν δείτε φωτιά σε συγκεκριμένο πύργο της Λεμεσού μην ανησυχήσετε - Αν δείτε κάπου αλλού... καλέστε την Πυροσβεστική

Αν δείτε φωτιά σε συγκεκριμένο πύργο της Λεμεσού μην ανησυχήσετε - Αν δείτε κάπου αλλού... καλέστε την Πυροσβεστική

  •  21.04.2026 - 10:05
Δεσμεύτηκε η περιουσία του Γιώργου Κούμα με δικαστικό διάταγμα - Τρία και πλέον εκατομμύρια η αξία της

Δεσμεύτηκε η περιουσία του Γιώργου Κούμα με δικαστικό διάταγμα - Τρία και πλέον εκατομμύρια η αξία της

  •  21.04.2026 - 10:44
Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, αποκάλυψε ότι ο πρώην υπουργός Στεφάν Σεζουρνέ «είναι ο έρωτας της ζωής μου»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, αποκάλυψε ότι ο πρώην υπουργός Στεφάν Σεζουρνέ «είναι ο έρωτας της ζωής μου»

  •  21.04.2026 - 11:27

