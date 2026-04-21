ΠτΔ σε Λακρουά - «Χρειαζόμαστε ευνοϊκό περιβάλλον για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό»

 21.04.2026 - 11:57
ΠτΔ σε Λακρουά - «Χρειαζόμαστε ευνοϊκό περιβάλλον για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό»

Τη διαβεβαίωση για τη δέσμευση του ΓΓ των ΗΕ για τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού έδωσε σήμερα ο Αναπληρωτής ΓΓ των ΗΕ κ. Ζιαν Πιέρ Λακρουά, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, οποίος επεσήμανε τον πολύ σημαντικό ρόλο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ιδιαίτερα σε μια αυξημένη περίοδο παραβιάσεων από πλευράς των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων.  

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στον κ. Λακρουά, ότι «γνωρίζουμε το ενδιαφέρον σας για το Κυπριακό. Η ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο είναι πολύ σημαντική για μας, ιδιαίτερα αυτό τον καιρό όπου βλέπουμε αυξημένες παραβιάσεις από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις, ένα θέμα για το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε.

Είμαστε ευγνώμονες για την πολιτική δέσμευση του ΓΓ των ΗΕ. Στηρίζουμε τη νέα του πρωτοβουλία και ιδιαίτερα τώρα με όλες αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, είναι πολύ σημαντικός για μας αυτός ο ρόλος στις προσπάθειες μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και για επίλυση του Κυπριακού».

Από την πλευρά του ο κ. Λακρουά είπε ότι «σας διαβεβαιώ ότι ο ΓΓ είναι πολύ προσηλωμένος (στο Κυπριακό), δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό και το ίδιο είναι και το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων των ΗΕ. Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι πολύ προσηλωμένη για να διασφαλίσει πως η κατάσταση παραμένει όσο το δυνατόν πιο ήρεμη, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα θέσει σε κίνδυνο ή θα υποσκάψει τη σημαντική διαπραγματευτική διαδικασία».

Τέλος, ο κ. Λακρουά είπε ότι τα ΗΗΕ προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες επανέναρξης των συνομιλιών, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαντά πως «χρειαζόμαστε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

