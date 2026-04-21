Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Αννίτα Δημητρίου για Υπόθεση «Σάντυ»: Οι θέσεις ΔΗΣΥ και η συζήτηση για την κρίση των θεσμών - «Να μην τα ισοπεδένουμε όλα» - Βίντεο
Αννίτα Δημητρίου για Υπόθεση «Σάντυ»: Οι θέσεις ΔΗΣΥ και η συζήτηση για την κρίση των θεσμών - «Να μην τα ισοπεδένουμε όλα» - Βίντεο

 21.04.2026 - 14:10
Για την υπόθεση «Σάντυ» αλλά και το ευρύτερο ζήτημα εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, τοποθετήθηκε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα».

Όπως ανέφερε, δεν θα πρέπει να μηδενίζονται τα πάντα, τονίζοντας ότι «αν πάει κάποιος πολίτης χρόνια πίσω, δεν θα δει διαφορά; δεν θα δει ότι έχει ενισχυθεί το κράτος δικαίου; να μην τα ισοπεδένουμε όλα και όλους». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κριτική είναι απαραίτητη, σημειώνοντας πως «την κριτική πρέπει να την αποδεχόμαστε και να την αντιμετωπίζουμε ως ένα μέτρο βελτίωσης», επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα.

Αναφερόμενη στον ρόλο της Βουλής, τόνισε ότι αποτελεί ξεχωριστή εξουσία με σαφείς ευθύνες, καλώντας όσους διεκδικούν δημόσια αξιώματα να συνειδητοποιούν τον ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε και για την επόμενη μέρα του ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι το κόμμα διαθέτει συγκεκριμένο πλάνο και στρατηγική, με προτάσεις που μπορούν να έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο για τους πολίτες. «Έχουμε πλάνο, θέσεις, στρατηγική και να εισηγηθούμε εφικτά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, παραδέχθηκε ότι έχουν γίνει λάθη, σημειώνοντας πως «δεν λέμε ότι δεν έκανε και ο ΔΗΣΥ λάθη», ωστόσο κάλεσε τους πολίτες να αξιολογούν το κόμμα συνολικά. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν τους καταλληλότερους, στις Βουλευτικές εκλογές,  τονίζοντας πως «δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με πειράματα», απορρίπτοντας την αντίληψη ότι τα παραδοσιακά κόμματα έχουν συνολικά αποτύχει.

Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οχιά «ζεστάθηκε», βγήκε για βόλτα και… δάγκωσε 85χρονο – Η κατάσταση της υγείας του

 21.04.2026 - 14:07
Επόμενο άρθρο

Video: Κάτι... μπήκε στο μάτι μας - Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

 21.04.2026 - 14:12
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα