Αννίτα Δημητρίου για Υπόθεση «Σάντυ»: Οι θέσεις ΔΗΣΥ και η συζήτηση για την κρίση των θεσμών - «Να μην τα ισοπεδένουμε όλα» - Βίντεο

Όπως ανέφερε, δεν θα πρέπει να μηδενίζονται τα πάντα, τονίζοντας ότι «αν πάει κάποιος πολίτης χρόνια πίσω, δεν θα δει διαφορά; δεν θα δει ότι έχει ενισχυθεί το κράτος δικαίου; να μην τα ισοπεδένουμε όλα και όλους». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κριτική είναι απαραίτητη, σημειώνοντας πως «την κριτική πρέπει να την αποδεχόμαστε και να την αντιμετωπίζουμε ως ένα μέτρο βελτίωσης», επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα.

Αναφερόμενη στον ρόλο της Βουλής, τόνισε ότι αποτελεί ξεχωριστή εξουσία με σαφείς ευθύνες, καλώντας όσους διεκδικούν δημόσια αξιώματα να συνειδητοποιούν τον ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε και για την επόμενη μέρα του ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι το κόμμα διαθέτει συγκεκριμένο πλάνο και στρατηγική, με προτάσεις που μπορούν να έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο για τους πολίτες. «Έχουμε πλάνο, θέσεις, στρατηγική και να εισηγηθούμε εφικτά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, παραδέχθηκε ότι έχουν γίνει λάθη, σημειώνοντας πως «δεν λέμε ότι δεν έκανε και ο ΔΗΣΥ λάθη», ωστόσο κάλεσε τους πολίτες να αξιολογούν το κόμμα συνολικά. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν τους καταλληλότερους, στις Βουλευτικές εκλογές, τονίζοντας πως «δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με πειράματα», απορρίπτοντας την αντίληψη ότι τα παραδοσιακά κόμματα έχουν συνολικά αποτύχει.

Δείτε το βίντεο: