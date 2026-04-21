ΑρχικήΚοινωνίαVideo: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη
Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Δημοτικό Ιδαλίου Γ’ όταν η μικρή ηρωίδα Νάγια επέστρεψε μετά από ένα χρόνο.

Το μικρό κοριτσάκι που είχε διαγνωστεί με καρκίνο ολοκλήρωσε τις θεραπείες της και επέστρεψε στην καθημερινότητά της.

Όπως αναμενόταν, όλα όσα ετοιμάστηκαν για χάρη της ήταν άκρως συγκινητικά.

Το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» γνωστοποίησε με ανάρτησή του το ευχάριστο γεγονός.

Αυτούσια η συγκινητική ανάρτηση:

Η μικρή μας ηρωίδα, η Νάγια, πέρασε ξανά την πόρτα του σχολείου της… μετά από έναν ολόκληρο χρόνο.
Έναν χρόνο γεμάτο μάχες, αγωνία… αλλά και απίστευτη δύναμη.
Κρατώντας το χέρι της μητέρας της, Έλενας, μπήκε ξανά στον χώρο που της έλειψε τόσο πολύ, το αγαπημένο της δημοτικό σχολείο Ιδαλίου Γ’.
Εκεί την περίμεναν όλοι.
Η διευθύντρια της Βασιλική Αλεξάνδρου, οι δάσκαλοι της, οι συμμαθητές της, τα παιδιά που δεν την ξέχασαν ούτε μια στιγμή.
Μαζί τους και η Πρόεδρος του Ιδρύματος Μικροί Ήρωες, Μπέττυ Αντωνιάδου και μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Μάριος Αντωνιάδης.
Και τότε… το σχολείο γέμισε από το πιο ζεστό χειροκρότημα.
Ένα πανό άνοιξε μπροστά της:
«Καλώς ήρθες πίσω Νάγια μας, μας έλειψες πολύ.»
Ήταν μια νίκη.
Ήταν μια υπόσχεση ζωής.
Ήταν η απόδειξη ότι οι Μικροί Ήρωες μπορούν να κάνουν τα αδύνατα… δυνατά.
Στην τάξη της, την περίμενε ακόμα μια έκπληξη. Μια τούρτα γενεθλίων.
Και η δασκάλα της, Νατάσα Χριστοδούλου, της είπε:
«Σήμερα είναι τα δεύτερα γενέθλιά σου»… αυτή η μέρα θα γιορτάζεται ως γενέθλιος ημέρα.
Σήμερα δεν γιορτάσαμε μόνο την επιστροφή της Νάγιας στο σχολείο.
Γιορτάσαμε τη ζωή.
Τη δύναμη.
Την ελπίδα.
Καλώς ήρθες πίσω, μικρή μας ηρωίδα.
Μας έλειψες περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις.

