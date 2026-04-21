ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Μακάριος Δρουσιώτης: «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» - «Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία»

 21.04.2026 - 14:19
Την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για αίτημα ενίσχυσης των ερευνών από το FBI για την υπόθεση Σάντυ καυτηριάζει με νέα ανάρτηση ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κλιμάκιο του FBI έρχεται στην Κύπρο - Ενισχύει τις έρευνες για την υπόθεση Σάντυ – Θετική ανταπόκριση μετά από κυβερνητικό αίτημα

Μεταξύ άλλων αναρωτιέται για τις εξουσίες που θα έχει το FBI και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει σε έρευνες.

Δείτε αυτούσια την ανάρτησή του

Ο Χριστοδουλίδης εξευτελίζει το κράτος

Το να καταφεύγει ο Πρόεδρος στο FBI κάθε φορά που δεν τολμά να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει, και να αναζητεί δεκανίκια αξιοπιστίας από εύηχους ξένους οργανισμούς, εξευτελίζει το ίδιο το κράτος και τους θεσμούς του.

Δεν έχουμε στην Κύπρο 2-3 ανθρώπους υπεράνω υποψίας, οι οποίοι έχουν γνώση της κυπριακής πραγματικότητας, για να αναλάβουν αυτή την ευθύνη και θα κάνουμε εισαγωγή από την Αμερική;

Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ, είναι δική μας η ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα Κράτος Δικαίου.

Γιατί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αρνείται να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές; Αν επιβάλλεται να έρθει το FBI, γιατί δεν επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών από την Κύπρο;

Φέραμε ξανά το FBI με αφορμή το ζήτημα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έμειναν στην Κύπρο κάποια χρόνια. Έφυγαν και δεν ακούσαμε τίποτα.

Κάλεσε ξανά το FBI για τις πυρκαγιές. Τι μας είπε και τι μάθαμε που δεν γνωρίζαμε;

Το κλιμάκιο που θα έρθει στην Κύπρο που θα υπάγεται; Από που θα πάρει την πληροφόρηση και ποιος θα τους δίνει κατεύθυνση; Πώς θα αξιολογήσει το FBI τον όγκο του υλικού, χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα, χωρίς να έχουν παραστάσεις της κυπριακής πραγματικότητας;

Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία. Θα εξαρτάται από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και από τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Μόνο μια διέξοδος υπάρχει: Ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές από την Κύπρο υπεράνω υποψίας. Οτιδήποτε άλλο είναι προσπάθεια συγκάλυψης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το ChatGPT μας κάνει πιο χαζούς; Τα ανησυχητικά ευρήματα μελετών - Εσείς τί πιστεύετε;
Τροχαίο στη Λάρνακα: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα λίγο μετά τα μεσάνυχτα – Τραυματίστηκε ένα πρόσωπο – Δείτε βίντεο
Κτηνωδία στη Γαλλία: Κροκόδειλος βρέθηκε νεκρός δεμένος με αλυσίδες και βαρίδια, μέσα σε υπνόσακο
Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα σε ένα βράδυ - Παράνομοι και... απών από δικαστήριο - Πάλι έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι
Δωρεάν φρούτα και γάλα στα σχολεία: Το νέο πρόγραμμα που βάζει τα παιδιά σε… υγιεινή τροχιά - Λεπτομέρειες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Απριλίου - Το όνομα ενός... μήνα και άλλα που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν

 

 

 

Video: Κάτι... μπήκε στο μάτι μας - Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

 21.04.2026 - 14:12
H Dua Lipa μας καλεί να ανακαλύψουμε νέες εμπειρίες καφέ στην τελευταία καμπάνια της Nespresso!

 21.04.2026 - 14:24
Κυπριακό: Νέα συνάντηση των διαπραγματευτών αύριο - Η θέση της Ε/κ πλευράς για ΜΟΕ και άσκηση πίεσης με τον αφθώδη πυρετό

Είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο να συμμετάσχουμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Αννίτα Δημητρίου για Υπόθεση «Σάντυ»: Οι θέσεις ΔΗΣΥ και η συζήτηση για την κρίση των θεσμών - «Να μην τα ισοπεδένουμε όλα» - Βίντεο

Χ. Κληρίδης: «Η έρευνα στο σπίτι του Νίκου ήταν περιττή... ζητούνται από τον Παπαδάκη να παραδώσει τα τηλέφωνά του»

Οχιά «ζεστάθηκε», βγήκε για βόλτα και… δάγκωσε 85χρονο – Η κατάσταση της υγείας του

Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε χοιροστάσιο στο Παλιομέτοχο - Εμβολιάστηκαν οι μονάδες στο Πέργαμος

Θρίλερ με μολυσμένα βαζάκια γνωστής μάρκας βρεφικών τροφών: Τι καταγγέλλει η εταιρεία

Video: Κάτι... μπήκε στο μάτι μας - Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

