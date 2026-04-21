H Dua Lipa μας καλεί να ανακαλύψουμε νέες εμπειρίες καφέ στην τελευταία καμπάνια της Nespresso!

Η νέα καμπάνια έρχεται να μας θυμίσει ότι ο καφές μπορεί να είναι απολαυστικός και περιπετειώδης, οικείος αλλά και γεμάτος εκπλήξεις. Γιατί με τον σωστό Nespresso, δεν πίνεις απλώς έναν καφέ, μπαίνεις σε έναν εντελώς νέο κόσμο. Κάθε καφές οδηγεί σε ένα νέο κόσμο.

Στο κέντρο της νέας καμπάνιας βρίσκεται μια απλή αλλά δυνατή ιδέα: κάθε κούπα καφέ Nespresso είναι μια πρόσκληση για εξερεύνηση. Αυτό το concept ζωντανεύει μέσα από τα καθηλωτικά γραφικά του νέου διαφημιστικού spot που εναλλάσσονται μεταξύ απροσδόκητων κόσμων, καθένας εμπνευσμένος από τον εξαιρετικό καφέ Nespresso.

Ως Global Brand Ambassador της Nespresso και αγαπημένο είδωλο της pop μουσικής, η Dua Lipa είναι ιδανική για αυτό το ταξίδι. Σε μια χιουμοριστική ανατροπή, η Dua δανείζεται την εμβληματική ατάκα του επίσης brand ambassador George Clooney "What else?" και την μετατρέπει σε μια πρόκληση να μην συμβιβαστεί ποτέ, κάτι που γίνεται αντιληπτό και από τον ίδιο τον Clooney σε μια σύντομη εμφάνιση του, ως φόρο τιμής στην κληρονομιά της Nespresso.

Η Dua Lipa ρωτάει με περιέργεια «What else?», για να ανακαλύψει νέες γεύσεις και αισθήσεις. Από μια πρωινή κούπα Melozio στη Νέα Υόρκη μέχρι έναν απογευματινό espresso Altissio στην Ιταλία, από έναν κρύο latte στην πισίνα μέχρι μια απολαυστική decaf συνταγή γαλλικής λεβάντας & βανίλιας αργότερα μέσα στην ημέρα, οι καφέδες Nespresso ταιριάζουν με κάθε διάθεση, στιγμή και περιπέτεια. Σε μια ημέρα, πολλοί κόσμοι που αξίζει να εξερευνηθούν.

Μια φρέσκια ταυτότητα και μια νέα προσέγγιση του καφέ

Αυτή η καμπάνια σηματοδοτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη Nespresso. Παραμένοντας πιστή στην ποιότητα του καφέ, η μάρκα υιοθετεί μια πιο δυναμική και φρέσκια ταυτότητα που δημιουργήθηκε για τους λάτρεις του καφέ που θέλουν να τον εξερευνήσουν. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την διαφημιστική Leo Constellation όπου παρουσιάστηκε μια πιο δημιουργική, αυθόρμητη και playful προσέγγιση για τη Nespresso. Η ανανεωμένη ταυτότητα αφορά επίσης και μια νέα προσέγγιση για τον ίδιο τον καφέ.

Από τα coffee trends μέχρι τις δημιουργικές συνταγές, η Nespresso συνεχίζει να εξελίσσεται παράλληλα με τους αυτούς που αγαπούν τον καφέ και θέλουνε να πειραματίζονται με αυτόν. Απροσδόκητοι συνδυασμοί γεύσεων; Φυσικά! Γαλλική λεβάντα & βανίλια; Γιατί όχι; Όταν η περιέργεια γίνεται μέρος του DNA της μάρκας, κάθε κούπα καφέ γίνεται μια ανοιχτή πρόσκληση για ό,τι είναι δυνατό.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ ΚΑΜΠΆΝΙΑΣ Creative Agency: Leo Constellation (part of Publicis Groupe) Co-CEO, Leo Constellation: Agathe Bousquet Co-CEO, Leo Constellation: Marco Venturelli Director: Clément (We Are From LA) Production Agency (Shoot & Post-Production): WPP Production Talent Photographer: Micaiah Carter Μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε τον κόσμο της Nespresso από κοντά, επισκεπτόμενοι τις Nespresso Boutiques σε όλη την Κύπρο, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.