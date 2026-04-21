Κλείνουν δρόμοι σε τρεις επαρχίες ενόψει της συνάντησης Αρχηγών Κρατών - Δείτε πού και πότε

Συγκεκριμένα, κατά το διήμερο 23 και 24 Απριλίου 2026, θα υπάρξουν κατά διαστήματα ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων, τόσο στο αστικό οδικό δίκτυο των τριών επαρχιών, όσο και στους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας – Λάρνακας και Λάρνακας – Αγίας Νάπας. Ειδικότερα, αποκοπές δρόμων θα υπάρξουν στις περιοχές της Μαρίνας Αγίας Νάπας, το απόγευμα (16:00 – 23:00) της 23ης Απριλίου και του Συνεδριακού Κέντρου, στη Λευκωσία, από το πρωί (07:30), μέχρι το απόγευμα (18:00) της 24ης Απριλίου.

Συγκεκριμένα, μέρος της λεωφόρου Αγίας Θέκλας καθώς και παρακείμενοι δρόμοι γύρω από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, θα είναι κλειστοί το απόγευμα της Πέμπτης από η ώρα 16:00-23:00, ενώ για την Παρασκευή, η λεωφόρος Αγλαντζιάς και συγκεκριμένα από τα φώτα του Aluminium Tower μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ακαδημίας, θα είναι κλειστή από η ώρα 07:30 μέχρι και τις 18:00.

Το κοινό καλείται να είναι υπομονετικό και να συμμορφώνεται με τις αποκοπές και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν, καθώς και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.