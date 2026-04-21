ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Κλείνουν δρόμοι σε τρεις επαρχίες ενόψει της συνάντησης Αρχηγών Κρατών - Δείτε πού και πότε

 21.04.2026 - 16:03
Το διήμερο 23 – 24 Απριλίου 2026, η Αστυνομία θα θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας καθώς και τροχαίες διευθετήσεις και απαγορεύσεις για την διεξαγωγή της Άτυπης Συνάντησης των Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι διευθετήσεις αυτές θα επηρεάσουν την ομαλή διέλευση της τροχαίας κυκλοφορίας σε περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, κατά το διήμερο 23 και 24 Απριλίου 2026, θα υπάρξουν κατά διαστήματα ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων, τόσο στο αστικό οδικό δίκτυο των τριών επαρχιών, όσο και στους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας – Λάρνακας και Λάρνακας – Αγίας Νάπας. Ειδικότερα, αποκοπές δρόμων θα υπάρξουν στις περιοχές της Μαρίνας Αγίας Νάπας, το απόγευμα (16:00 – 23:00) της 23ης Απριλίου και του Συνεδριακού Κέντρου, στη Λευκωσία, από το πρωί (07:30), μέχρι το απόγευμα (18:00) της 24ης Απριλίου.

Συγκεκριμένα, μέρος της λεωφόρου Αγίας Θέκλας καθώς και παρακείμενοι δρόμοι γύρω από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, θα είναι κλειστοί το απόγευμα της Πέμπτης από η ώρα 16:00-23:00, ενώ για την Παρασκευή, η λεωφόρος Αγλαντζιάς και συγκεκριμένα από τα φώτα του Aluminium Tower μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ακαδημίας, θα είναι κλειστή από η ώρα 07:30 μέχρι και τις 18:00.

Το κοινό καλείται να είναι υπομονετικό και να συμμορφώνεται με τις αποκοπές και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν, καθώς και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Κυπριακό: Νέα συνάντηση των διαπραγματευτών αύριο - Η θέση της Ε/κ πλευράς για ΜΟΕ και άσκηση πίεσης με τον αφθώδη πυρετό

  •  21.04.2026 - 14:48

  •  21.04.2026 - 14:48
Μακάριος Δρουσιώτης: «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» - «Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία»

  •  21.04.2026 - 14:19

  •  21.04.2026 - 14:19
Αννίτα Δημητρίου για Υπόθεση «Σάντυ»: Οι θέσεις ΔΗΣΥ και η συζήτηση για την κρίση των θεσμών - «Να μην τα ισοπεδένουμε όλα» - Βίντεο

  •  21.04.2026 - 14:10

  •  21.04.2026 - 14:10
Αφθώδης πυρετός: Συναντήθηκε και άκουσε εισηγήσεις από κτηνοτρόφους ο Γρηγορίου - «Θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του διαλόγου»

  •  21.04.2026 - 16:25

  •  21.04.2026 - 16:25
Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

  •  21.04.2026 - 17:39

  •  21.04.2026 - 17:39
Χ. Κληρίδης: «Η έρευνα στο σπίτι του Νίκου ήταν περιττή... ζητούνται από τον Παπαδάκη να παραδώσει τα τηλέφωνά του»

  •  21.04.2026 - 14:57

  •  21.04.2026 - 14:57
Οχιά «ζεστάθηκε», βγήκε για βόλτα και… δάγκωσε 85χρονο – Η κατάσταση της υγείας του

  •  21.04.2026 - 14:07

  •  21.04.2026 - 14:07
Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

  •  21.04.2026 - 14:12

  •  21.04.2026 - 14:12

