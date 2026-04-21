Απίστευτο fail από Temu: Παρήγγειλαν μεταλλική αψίδα κήπου και έλαβαν μια... φωτογραφία - Βίντεο
Απίστευτο fail από Temu: Παρήγγειλαν μεταλλική αψίδα κήπου και έλαβαν μια... φωτογραφία - Βίντεο

 21.04.2026 - 15:52
Ζευγάρι από τη Βόρεια Ιρλανδία έμεινε με την απογοήτευση, όταν η «ευκαιρία» που νόμιζαν ότι βρήκαν στο διαδίκτυο από το Temu, αποδείχθηκε μια καλοστημένη οπτική πλάνη.

Η Lucy και ο William Walker, ζευγάρι βορειοϊρλανδών, πίστεψαν πως έκαναν την τύχη τους όταν εντόπισαν μια αψίδα κήπου στην τιμή των 11,19 λιρών στην πλατφόρμα του Temu.

Ο William, ο οποίος είναι παθιασμένος με την κηπουρική, είχε ήδη αγοράσει τα λουλούδια που σκόπευε να φυτέψει γύρω από την κατασκευή, σχεδιάζοντας να την τοποθετήσει στον κήπο τους. Οι υποψίες τους ξεκίνησαν όταν το δέμα έφτασε στις 13 Απριλίου και ήταν ασυνήθιστα μικρό και ελαφρύ για μια μεταλλική κατασκευή.

Big fail: Αντί μεταλλικής κατασκευής παρέλαβαν μία φωτογραφία της
Όταν άνοιξαν το πακέτο, η πραγματικότητα τους άφησε εμβρόντητους. Αντί για τη στιβαρή μεταλλική αψίδα που περίμεναν, βρήκαν ένα κομμάτι ύφασμα πάνω στο οποίο ήταν τυπωμένη η φωτογραφία μιας αψίδας.

@lucyjk3

My husband was caught out today by his inability to properly read the item description on Temu. The disappointment was real 🤣

♬ original sound - Lucy Walker

Η Lucy παραδέχτηκε ότι ο σύζυγός της δεν διάβασε προσεκτικά την περιγραφή του προϊόντος πριν πατήσει το κουμπί της αγοράς. «Αν δεν είσαι εξοικειωμένος με τέτοια sites, μπορείς να πιαστείς κορόιδο πολύ εύκολα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αν κάτι ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, τότε πιθανότατα δεν είναι. Παρόλο που θεωρεί ότι η πλατφόρμα έχει ευθύνη να κάνει τις περιγραφές πιο ξεκάθαρες, τόνισε ότι και οι αγοραστές πρέπει να προσέχουν τι παραγγέλνουν.

@lucyjk3

Decided not to return the “garden arch” and instead brighten up the fence 🤣. Turning a Temu fail into a win

♬ Bridgerton (Wildest Dreams) - The Theme System

Η απάντηση της πλατφόρμας

Εκπρόσωπος του Temu σχολίασε το περιστατικό αναφέροντας ότι η εταιρεία απαιτεί από τους πωλητές να παρέχουν λεπτομερείς περιγραφές και εικόνες για κάθε προϊόν, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να τις μελετούν προσεκτικά.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων εντός 90 ημερών εάν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή. Όσο για το ζευγάρι, ο William αποφάσισε να αφήσει τις μελλοντικές online αγορές αποκλειστικά στη σύζυγό του, η οποία θα ελέγχει πλέον κάθε λεπτομέρεια πριν την πληρωμή.

Είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο να συμμετάσχουμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

