Αιμιλιανίδης για υπόθεση «Σάντυ»: «Θα μπορούσε να διοριστεί ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής»

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει το αν θα έπρεπε ή όχι να διοριστεί ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής ο κ. Αιμιλιανίδης σημείωσε ότι το θέμα τέθηκε την προεκλογική περίοδο και εκ των πραγμάτων επηρεάζει όλη τη συζήτηση που γίνεται κατά την προεκλογική περίοδο. «Άρα εκ των πραγμάτων είναι αναγκαίο να έχει και μια γρήγορη προκαταρκτική τουλάχιστον κατάληξη πάνω σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, όπως το θέμα των μηνυμάτων και αν είναι αυτά αυθεντικά», είπε.

Επεσήμανε ότι άλλο είναι το θέμα της σχέσης της φερόμενης «Σάντη» με τον πρώην δικαστή κι άλλο αν υπάρχει η αδελφότητα των Ροδόσταυρων που ενεργεί ως εγκληματική οργάνωση, από τις πιο σημαντικές εγκληματικές οργανώσεις που υπήρξαν στον δυτικό κόσμο. «Άρα όπου αφορά την εγκληματική οργάνωση και την ακρίβεια ή μη των μηνυμάτων είναι σημαντικό να έχει μια σύντομη κατάληξη».

Ακόμα κι αν προκύψει πως τα μηνύματα δεν είναι αυθεντικά, συνέχισε, η υπόθεση δεν κλείνει γιατί προκύπτουν άλλα ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης σε δεύτερο στάδιο.

Για το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη, ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης ότι είναι μια συνήθης πλέον διαδικασία στο Ανώτατο και όχι σπάνια. Έχει συμβεί και στο παρελθόν και αν δεν είναι καθοριστικής σημασίας αν η ακύρωση γίνει στη βάση του ότι αναζητούσε η Αστυνομία το κινητό της «Σάντης», το οποίο δεν βρέθηκε.

Σε κρίση το σύστημα δικαιοσύνης

Στην ερώτηση εάν αυτή η υπόθεση φθείρει τον θεσμό της δικαιοσύνης, ο κ. Αιμιλιανίδης είπε ότι ολόκληρο το σύστημα δικαιοσύνη, δικαστήρια, Νομική Υπηρεσία, δικηγόροι, Αστυνομία, «είναι σε τεράστια κρίση εμπιστοσύνης. Χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει τεράστια προσπάθεια για ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Αυτή η υπόθεση με τον τρόπο που βγήκε προς τα έξω και τον τρόπο που έτυχε χειρισμού συμβάλλει στην κρίση της εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη, δίκαια ή άδικα».

Ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης είπε ότι υπάρχει το θέμα της προστασίας και χειρισμού πραγματικών θυμάτων βιασμού, κακοποίησης, εκμετάλλευσης και κατάχρησης εξουσίας που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τα όσα γίνονται και «οπωσδήποτε αποθαρρύνονται τρομερά από την οποιαδήποτε μελλοντική καταγγελία».

Αν αποδειχθεί ότι οι καταγγελίες της «Σάντη», που δεν της έκανε καν η ίδια αλλά κάποιος άλλος χωρίς την άδειά της, δεν ήταν αληθείς ή δεν ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στην αλήθεια, ο όλος χειρισμός αυτής της υπόθεσης θα έχει αναμφίβολα αποθαρρύνει θύματα από το να βγουν και να καταγγείλουν τις δικές τους περιπτώσεις.

Αυτό, είπε, «είναι το ίδιο σημαντική αρνητική παρενέργεια με τον τρόπο που βγήκε προς τα έξω και τυγχάνει χειρισμού αυτή η υπόθεση».

Στην ερώτηση εάν η φθορά στην πολιτική παρασύρει τη φθορά στην δικαιοσύνη, ο κ. Αιμιλιανίδης απάντησε θετικά, λέγοντας ότι η δικαιοσύνη «δεν είναι μόνη της σε κάποιο κλουβί».

Ο κ. Αιμιλιανίδης θεωρεί ότι ανακριτική διαδικασία αυτής της υπόθεσης διεξάγεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από οποιαδήποτε ανακριτική διαδικασία έχει υπόψην του στις συνήθεις υποσχέσεις. Δεν μπορεί να πει, πρόσθεσε, ότι υπήρξε καθυστέρηση, αλλά θεωρεί «κάπως αστείο» άνθρωποι, οι οποίοι αναφέρουν ότι κατείχαν για χρόνια πληροφορίες που θεωρούσαν αυθεντικές, χωρίς να τις καταγγείλουν, συζητούν τώρα για καθυστέρηση στην αντίδραση άλλων.

Ο μεγαλύτερος λάθος χειρισμός, είπε, είναι ο τρόπος που αυτή η υπόθεση βγήκε στη δημοσιότητα, από το όποιο περεταίρω λάθος στον χειρισμό της.

Αυτό που χρήζει απάντησης, ανέφερε ο κ. Αιμιλιανίδης, είναι κατά πόσο είναι σωστό να έρχεται μια ανακριτική αρχή η οποία υπάγεται σε ένα ξένο κράτος για να λαμβάνει εσωτερική πληροφόρηση και να διεξάγει ανάκριση στην Κύπρο, «με δεδομένο ότι εκ των πραγμάτων η αρχή αυτή υπάγεται σε αλλοδαπή Κυβέρνηση».

Αντιλαμβάνεται, είπε, την πολιτική σκοπιμότητα να καταστεί σαφές ότι η κυβέρνηση δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε συγκάλυψη και αναμφίβολα το FBI είναι μια ανακριτική υπηρεσία, η οποία έχει τεράστια εμπειρία. Από την άλλη, συνέχισε, «πρέπει να μας προβληματίσει το ζήτημα του να έρχεται μια αλλοδαπή ανακριτική υπηρεσία στην Κύπρο».

Άλλο, ανέφερε, η εκπαίδευση από το FBI ή τη Scotland Yard και άλλο το να τους βάζεις και σε ποιο βαθμό, ως τμήμα ανακριτικής διαδικασίας και μηχανισμών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ