Αφθώδης πυρετός: Συναντήθηκε και άκουσε εισηγήσεις από κτηνοτρόφους ο Γρηγορίου - «Θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του διαλόγου»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε πλήρης ενημέρωση της αντιπροσωπείας από τον κ. Γρηγορίου για όλα τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 για την αντιμετώπιση του ιού του αφθώδους πυρετού καθώς και για τις οικονομικές αποζημιώσεις.

Συγκεκριμένα, δόθηκαν επεξηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και την ανάγκη τήρησής τους, τη δειγματοληψία, την ιχνηλάτηση θετικών κρουσμάτων, τον εμβολιασμό, τον καθορισμό των προκαταβολών, των απωλειών εισοδήματος και της μεθοδολογίας, την αποζημίωση για γάλα, σανό και ζωοτροφές με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι κτηνοτρόφοι υπέβαλαν σειρά εισηγήσεων και αιτημάτων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τα οποία καταγράφηκαν και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου με τον κλάδο.

Τέλος, η αντιπροσωπεία διαβεβαιώθηκε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα παραμείνει δίπλα στους κτηνοτρόφους, στηρίζοντάς τους και συνεχίζοντας τις προσπάθειες τόσο για τον περιορισμό της επέκτασης του ιού όσο και για τον σχεδιασμό της ανασυγκρότησης του ζωικού κεφαλαίου, με την καθοδήγηση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.