Αφθώδης πυρετός: Συναντήθηκε και άκουσε εισηγήσεις από κτηνοτρόφους ο Γρηγορίου - «Θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του διαλόγου»

 21.04.2026 - 16:25
Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέα Α. Γρηγορίου, στο γραφείο του, με τετραμελή αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο, την περασμένη Κυριακή, κατά την οποία συζητήθηκε εκτενώς το περιεχόμενο του υπομνήματος που υπέβαλαν και το οποίο είχε απαντηθεί γραπτώς αυθημερόν.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε χοιροστάσιο στο Παλιομέτοχο - Εμβολιάστηκαν οι μονάδες στο Πέργαμος

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε πλήρης ενημέρωση της αντιπροσωπείας από τον κ. Γρηγορίου για όλα τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 για την αντιμετώπιση του ιού του αφθώδους πυρετού καθώς και για τις οικονομικές αποζημιώσεις.

Συγκεκριμένα, δόθηκαν επεξηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και την ανάγκη τήρησής τους, τη δειγματοληψία, την ιχνηλάτηση θετικών κρουσμάτων, τον εμβολιασμό, τον καθορισμό των προκαταβολών, των απωλειών εισοδήματος και της μεθοδολογίας, την αποζημίωση για γάλα, σανό και ζωοτροφές με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι κτηνοτρόφοι υπέβαλαν σειρά εισηγήσεων και αιτημάτων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τα οποία καταγράφηκαν και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου με τον κλάδο.

Τέλος, η αντιπροσωπεία διαβεβαιώθηκε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα παραμείνει δίπλα στους κτηνοτρόφους, στηρίζοντάς τους και συνεχίζοντας τις προσπάθειες τόσο για τον περιορισμό της επέκτασης του ιού όσο και για τον σχεδιασμό της ανασυγκρότησης του ζωικού κεφαλαίου, με την καθοδήγηση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
«Έφυγε» νωρίς η 56χρονη Ευανθία: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη
Σοβαρό περιστατικό: Νεογέννητο υπέστη εγκαύματα - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο
Τροχαίο στη Λάρνακα: Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων - Άνοιξαν αερόσακοι - Οι πρώτες πληροφορίες - Φωτογραφία από το σημείο
Οχιά «ζεστάθηκε», βγήκε για βόλτα και… δάγκωσε 85χρονο – Η κατάσταση της υγείας του

 

 

 

Αιμιλιανίδης για υπόθεση «Σάντυ»: «Θα μπορούσε να διοριστεί ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής»

 21.04.2026 - 16:22
Χυδαίο ψέμα πως διεγράφησαν αρχεία από την εξωτερική κάμερα, θα καταθέσω στην ανακρίτρια, λέει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος όπου διέμενε η Μυρτώ

 21.04.2026 - 16:46
Είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο να συμμετάσχουμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κυπριακό: Νέα συνάντηση των διαπραγματευτών αύριο - Η θέση της Ε/κ πλευράς για ΜΟΕ και άσκηση πίεσης με τον αφθώδη πυρετό

Κυπριακό: Νέα συνάντηση των διαπραγματευτών αύριο - Η θέση της Ε/κ πλευράς για ΜΟΕ και άσκηση πίεσης με τον αφθώδη πυρετό

  •  21.04.2026 - 14:48
Μακάριος Δρουσιώτης: «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» - «Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία»

Μακάριος Δρουσιώτης: «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» - «Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία»

  •  21.04.2026 - 14:19
Αννίτα Δημητρίου για Υπόθεση «Σάντυ»: Οι θέσεις ΔΗΣΥ και η συζήτηση για την κρίση των θεσμών - «Να μην τα ισοπεδένουμε όλα» - Βίντεο

Αννίτα Δημητρίου για Υπόθεση «Σάντυ»: Οι θέσεις ΔΗΣΥ και η συζήτηση για την κρίση των θεσμών - «Να μην τα ισοπεδένουμε όλα» - Βίντεο

  •  21.04.2026 - 14:10
Αφθώδης πυρετός: Συναντήθηκε και άκουσε εισηγήσεις από κτηνοτρόφους ο Γρηγορίου - «Θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του διαλόγου»

Αφθώδης πυρετός: Συναντήθηκε και άκουσε εισηγήσεις από κτηνοτρόφους ο Γρηγορίου - «Θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του διαλόγου»

  •  21.04.2026 - 16:25
Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

  •  21.04.2026 - 17:39
Χ. Κληρίδης: «Η έρευνα στο σπίτι του Νίκου ήταν περιττή... ζητούνται από τον Παπαδάκη να παραδώσει τα τηλέφωνά του»

Χ. Κληρίδης: «Η έρευνα στο σπίτι του Νίκου ήταν περιττή... ζητούνται από τον Παπαδάκη να παραδώσει τα τηλέφωνά του»

  •  21.04.2026 - 14:57
Οχιά «ζεστάθηκε», βγήκε για βόλτα και… δάγκωσε 85χρονο – Η κατάσταση της υγείας του

Οχιά «ζεστάθηκε», βγήκε για βόλτα και… δάγκωσε 85χρονο – Η κατάσταση της υγείας του

  •  21.04.2026 - 14:07
Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

  •  21.04.2026 - 14:12

