Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 40 τραυματίες από φωτιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Δείτε βίντεο

 21.04.2026 - 21:37
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στη νότια Ινδία, σύμφωνα με δημοσιεύματα ινδικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πληροφορίες από την τοπική αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τρισούρ του κρατιδίου Κεράλα, κατά τη διάρκεια προετοιμασιών για ινδουιστικό φεστιβάλ.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

Ειλικρινη συλλυπητήρια από τον πρωθυπουργό της χώρας

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη «θλίψη» του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή, πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο γειτονικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους.

Τα πυροτεχνήματα είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ινδία και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φεστιβάλ και πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Πολλές βιοτεχνίες πυροτεχνημάτων λειτουργούν παράνομα, αγνοώντας στοιχειώδεις κανονισμούς ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά φονικές εκρήξεις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Πέθανε η Παναγιώτα Δημοσθένους: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη
Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο
Τροχαίο στη Λάρνακα: Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων - Άνοιξαν αερόσακοι - Οι πρώτες πληροφορίες - Φωτογραφία από το σημείο
Οχιά «ζεστάθηκε», βγήκε για βόλτα και… δάγκωσε 85χρονο – Η κατάσταση της υγείας του

 

 

 

ΑΠΟΕΛ: Με το βλέμμα στον τελικό και «φρένο» στα λάθη

Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Νέα τραγωδία: Νεκρός 64χρονος από εισπνοή υγραερίου - Δίνει μάχη για τη ζωή η σύζυγός του - Εντοπίστηκαν από τον γιο τους

Μακάριος Δρουσιώτης: «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» - «Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία»

Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

Και μη χοιρότερα: Η Μαρία -Bloody Mary- Παναγιώτου συμβουλεύει την Ελλάδα για τον... αφθώδη!

Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο

Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

