Μπλόκα κτηνοτρόφων - Συγκλονιστική μαρτυρία και Φωτογραφία: Πατέρας εγκλωβίστηκε με 8μηνο νηστικό βρέφος - Περπατούσε 20 λεπτά για να το δώσει στη μητέρα

Όπως ανέφερε, ο σύζυγός της , ερχόμενος απο Λευκωσία, παρέμεινε ακινητοποιημένος για περίπου δύο ώρες, έχοντας μαζί του το 8 μηνών βρέφος, χωρίς φαγητό ή νερό.

Σε μια στιγμή απόγνωσης, η ίδια πήρε την απόφαση να κατέβει από το όχημά της στη βιομηχανική περιοχή και να περπατήσει για περίπου 10 λεπτά μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της περπατούσε από την αντίθετη κατεύθυνση για περίπου 20 λεπτά, σπρώχνοντας το καροτσάκι με το μωρό.

Οι δύο τους συναντήθηκαν στη μέση του δρόμου, μέσα στον αυτοκινητόδρομο, όπου ο πατέρας παρέδωσε το βρέφος στη μητέρα, ώστε να το μεταφέρει στο σπίτι για να το ταΐσει.

«Το μωρό έμεινε νηστικό… Περπατούσα 10 λεπτά εγώ και 20 ο άντρας μου για να μου δώσει το παιδί μέσα στον αυτοκινητόδρομο», είπε σπάζοντας τη φωνή της.

Η ίδια, παρά την ταλαιπωρία, ξεκαθάρισε ότι κατανοεί την ανάγκη για διαμαρτυρία, ωστόσο εξέφρασε έντονα το παράπονό της για τις επιπτώσεις στους πολίτες.

«Υπάρχουν άνθρωποι με προβλήματα υγείας, οικογένειες με μωρά… Δεν γίνεται να φτάνουμε σε αυτό το σημείο», ανέφερε.

