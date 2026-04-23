Αννίτα Δημητρίου: Απολογισμός έργου και μήνυμα ενότητας - «Η Βουλή αποτελεί το θεμέλιο και τον πυρήνα της λαϊκής κυριαρχίας»

Διαβάστε όλα όσα είπε στην ομιλία της

Αγαπητοί αρχηγοί και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων,

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, συναδέλφισσες, βουλευτές, βουλεύτριες,

Συνάδελφοι λειτουργοί της Βουλής,

Σήμερα ολοκληρώνεται η Δωδέκατη Βουλευτική Περίοδος, που άρχισε τον Ιούνιο του 2021.

Μια περίοδος που υπήρξε από τις πλέον αποτελεσματικές και παραγωγικές βουλευτικές περιόδους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κόντρα στο ρεύμα της απαξίωσης και της ισοπέδωσης, τα γεγονότα δείχνουν ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων παρήγαγε έργο το οποίο αναβάθμισε την ποιότητα της δημοκρατίας μας και βελτίωσε τη ζωή των πολιτών. Κυρίως, πορεύτηκε με σεβασμό στην αντίθετη άποψη αλλά και με έγνοια για τη σταθερότητα που πρέπει να διέπει το πολίτευμά μας.

Παράλληλα, άσκησε τον ενδεδειγμένο έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία και εκπροσώπησε την Κύπρο σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Κατά την παρελθούσα Περίοδο, ψηφίστηκαν σε νόμους πέραν των 1000 νομοσχεδίων, πέραν των 250 προτάσεων νόμου και εγκρίθηκαν πέραν των 280 κανονισμών για όλους τους κρίσιμους κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, εκπαιδευτικούς, εργασιακούς και άλλους τομείς.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές πραγματοποίησαν συνολικά 3102 συνεδριάσεις, ενώ η Ολομέλεια της Βουλής συνήλθε σε 181 συνεδρίες. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι συνάδελφοι βουλευτές και βουλεύτριες συνέταξαν και υπέβαλαν προς τα Υπουργεία 2286 γραπτές ερωτήσεις και λάβαμε από την εκτελεστική εξουσία 1877 επίσημες απαντήσεις.

Ασκώντας τις εξουσίες της, η Βουλή προέβη σε 7 συνταγματικές τροποποιήσεις, και νομοθέτησε 4 κορυφαίες μεταρρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Δημόσια Υπηρεσία, τη Δικαστική Εξουσία και τη Φορολογία.

Ψηφίστηκαν νόμοι για την Ίδρυση και λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, τη σύσταση των Υφυπουργείων Πολιτισμού και Μετανάστευσης, τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, την Προστασία Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου και τη Διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς.

Προχωρήσαμε επίσης στον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για να γίνει πιο αποτελεσματική η κοινοβουλευτική εργασία.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Βουλή των Αντιπροσώπων έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας συμβάλλοντας στην προώθηση των εθνικών επιδιώξεων και την προάσπιση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημαντικές ήταν οι εκπροσωπήσεις από τους συναδέλφους βουλευτές και βουλεύτριες στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη και τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς. Επιτυχία ήταν η υπερψήφιση από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης του Ψηφίσματος για την Αμμόχωστο τον Ιούνιο του 2024.

Σε μια περίοδο που η Τουρκία επιχειρεί να ανατρέψει το πλαίσιο συζήτησης στο Κυπριακό, αναπτύξαμε τις θέσεις μας σε επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλίων, όπως για παράδειγμα κατά τις Διασκέψεις Προέδρων των Κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σύνοδο Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας, τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο της Κίνας και άλλα εθνικά κοινοβούλια. Εξίσου θετικά υπήρξαν τα αποτελέσματα των δράσεών μας σε διμερές επίπεδο, μέσα από τις Ομάδες Φιλίας που διατηρούμε με 53 ξένα κοινοβούλια.

Ιδιαίτερη συνεργασία αναπτύξαμε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, την οποία υποδεχθήκαμε συνολικά πέντε φορές στη Βουλή, ενώ προσφώνησε την Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο του 2022, καθώς επίσης και με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο.

Στην περίοδο αυτή φέραμε εις πέρας 34 διεθνείς αποστολές ενώ υποδεχθήκαμε 52 αρχηγούς ξένων κρατών και κυβερνήσεων, προέδρους κοινοβουλίων και προέδρους διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών και Ευρωπαίους Επιτρόπους και αξιωματούχους. Υποδεχθήκαμε επίσης 122 κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και υπουργούς ξένων χωρών.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το τρέχον εξάμηνο, η Βουλή των Αντιπροσώπων διοργάνωσε με επιτυχία 4 επίσημες διακοινοβουλευτικές συνόδους στη Λευκωσία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας στις Βρυξέλλες.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Από την αρχή της κοινοβουλευτικής μου παρουσίας θεωρούσα κορυφαία προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, αλλά και τη γνώση από τους πολίτες του τρόπου λειτουργίας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Μια Βουλή ανοικτή στην κοινωνία. Η εμπιστοσύνη, η εξοικείωση με το τι συμβαίνει εδώ είναι προϋποθέσεις της κοινωνικής και πολιτικής νομιμοποίησης.

Έτσι, καθιερώσαμε το ετήσιο θερινό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών και μαθητών στη Βουλή, με 221 συμμετοχές φοιτητών και μαθητών, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 332 οργανωμένες ομαδικές επισκέψεις σχολείων, στις οποίες συμμετείχαν πέραν των 11 χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων του Ριζοκαρπάσου.

Πρόσφατα, αποφασίσαμε και το γενικό πλαίσιο για τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση εργασιών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, διευκολύναμε την πρόσβαση των δημοσιογράφων στο κοινοβουλευτικό έργο και αναβαθμίσαμε τις διαδικτυακές ενημερώσεις και τη γενικότερη ψηφιακή παρουσία της Βουλής.

Διοργανώσαμε 84 εκδηλώσεις και συνέδρια σε συνεργασία με πανεπιστήμια, επαγγελματικούς συλλόγους, ιδρύματα έρευνας και άλλους επιστημονικούς φορείς. Εμβληματική υπήρξε η έκθεση «Κύπρος, 1974 - Η μνήμη είναι η μόνη πατρίδα των ανθρώπων» που παρουσιάστηκε σε Λευκωσία και Αθήνα με χιλιάδες επισκέπτες, όπως και η επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια από την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή προέδρων ή αντιπροέδρων κοινοβουλίων των χωρών που είχαν ενταχθεί μαζί με την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.

Επιπρόσθετα, τιμήσαμε, σε ειδικές τελετές, ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και από το 2022 μεριμνήσαμε όπως τους χώρους της Βουλής των Αντιπροσώπων κοσμούν 60 έργα τέχνης διακεκριμένων κυπρίων καλλιτεχνών.

Τέλος, προωθήσαμε τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργίας μας, με βασικό στόχο την καλύτερη υποστήριξη του έργου των βουλευτών και βουλευτριών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είναι δύσκολο το έργο αυτό να αναγνωριστεί μέσα στην ομίχλη της γενικότερης καχυποψίας που επικρατεί σήμερα. Είναι πιο θεαματική η αναπαραγωγή των μεμονωμένων περιστατικών και των εξαιρέσεων.

Μόνο που οι απόπειρες αποδυνάμωσης της Βουλής δεν τιμωρούν κανένα σύστημα. Αντίθετα, στερούν από την κοινωνία το βασικό εργαλείο που διαθέτει για να το βελτιώσει. Η απάντηση στα αιτήματα των πολιτών δεν είναι η απόρριψη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας αλλά η απαίτηση για καλύτερη εκπροσώπηση μέσα σε αυτήν.

Αυτό εξάλλου είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, ότι είναι ανοικτό στην αλλαγή, την εξέλιξη μέσα από τους ίδιους τους θεσμούς του.

Έχουμε λοιπόν μια ευθύνη, να εξηγούμε στους πολίτες ότι η Βουλή δεν είναι απλώς ένα όργανο που επιβάλλει αποφάσεις από τα πάνω προς την κοινωνία. Αντίθετα, λειτουργεί κυρίως από τη βάση προς την κορυφή: είναι το θεμέλιο όπου οι πολίτες αποκτούν λόγο, φωνή και δύναμη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των Μελών του Σώματος για την παραγωγική και ειλικρινή συνεργασία που είχαμε τα 5 αυτά χρόνια.

Για όλες τις εργασίες μας είχαμε αξιόπιστους συμπαραστάτες τα διευθυντικά, τα διοικητικά στελέχη της Βουλής και τους συνεργάτες μας, στους οποίους απευθύνω θερμές ευχαριστίες.

Στους συνάδελφους που ολοκληρώνουν σήμερα την κοινοβουλευτική τους παρουσία, εύχομαι από καρδιάς προσωπική ηρεμία και γαλήνη στη συντροφιά των αγαπημένων σας προσώπων, που είμαι βέβαιη ότι σας έχουν στερηθεί. Και στους υπόλοιπους συναδέλφους, που θα είναι εκ νέου στον αγώνα, εύχομαι καλή δύναμη.

Ας πολιτευτούμε το επόμενο διάστημα με σύνεση και με κατανόηση πως υπάρχει και η επόμενη ημέρα των εκλογών.

Πρώτιστο και κοινό μέλημα και αγωνία όλων πρέπει να είναι η επιβίωση του Ελληνισμού στην Κύπρο μέσα από την άρση της κατοχής και την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού Προβλήματος. Για τον αγώνα μας απαιτείται η διατήρηση της αποφασιστικότητάς μας, καθώς και η διασφάλιση ενός επιπέδου εσωτερικής συνοχής και συνεννόησης.

Η Βουλή αποτελεί το θεμέλιο και τον πυρήνα της λαϊκής κυριαρχίας και αξίζει τον σεβασμό μας.

Σας ευχαριστώ.